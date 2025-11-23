Max Verstappen ganó en el GP de Las Vegas y Franco Colapinto finalizó 17°

El neerlandés Max Verstappen consiguió un triunfo muy valioso que le permite mantener la ilusión de pelear por el título hasta el final, pero necesita de un verdadero milagro, tras disputarse la 22º fecha de la F1 en Las Vegas.

El podio lo completaron los británicos Lando Norris (McLaren) y George Russell (Mercedes).

El argentino Franco Colapinto, por su parte, sufrió un choque en la largada, su monoplaza tuvo un ritmo muy lento y terminó 17°.

En vivo

02:13

Verstappen comienza a asegurarse el triunfo

El neerlandés está a solo ocho vueltas de quedarse con el triunfo.

01:48

Alpine, muy lento con Colapinto en boxes

Los mecánicos franceses tardaron 4 segundos en cambiarle las gomas al argentino en la vuelta 26. Ahora está 17°.

01:45

Bearman supera a Colapinto

El argentino cayó al 14° puesto luego de 25 vueltas.

01:42

Alonso supera a Colapinto

El argentino ahora está 13°.

01:38

Colapinto, con problemas en su monoplaza

El argentino está 12°, pero no puede seguirle el ritmo a sus oponentes. En Alpine sospechan que pudo haber sufrido algún toque en la largada.

1:36

Verstappen sigue en la punta

El piloto neerlandés de Red Bull, tercero del campeonato, está en la punta de la carrera mientras que Norris, de McLaren, y Sainz, de Williams, completan el podio.

01:35

Colapinto sube posiciones por las paradas en boxes

El argentino está teniendo una floja actuación en Las Vegas y podría caer varias posiciones cuando sus oponentes paren en boxes.

Van 19 vueltas de carrerra.

01:28

Colapinto sube al 14° lugar

El argentino supera al tailandés Alex Albon (Williams), que paró en boxes.

1:24

Penalización para Antonelli

El piloto italiano de Mercedes fue sancionado con 5 segundos de penalización por haberse movido antes de la largada.

01:22

Antonelli supera a Colapinto

El argentino tiene un ritmo muy lento y cae al 15° lugar.

01:20

Verstappen mantiene el liderazgo

El neerlandés le saca casi un segundo y medio a su escolta, que es el británico George Russell (Mercedes).

1:17

Bortoleto, el segundo en dejar la carrera

El piloto brasileño provocó el accidente del arranque y también tuvo que abandonar por el daño que sufrió su vehículo.

01:09

Virtual safety car en Las Vegas

Colapinto está 15°, luego de dos vueltas.

1:07

Stroll, afuera

Luego de la largada, en la primera curva el piloto de Aston Martin se accidentó y tuvo que abandonar la carrera. Varios autos terminaron tocándose en el inicio.

01:05

¡Empezó la carrera!

Norris tuvo una gran largada, pero quiso encerrar a Verstappen y terminó cayendo a la tercera posición.