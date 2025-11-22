Rosario bajó al "1" en su cancha: "Estoy contento por el grupo y por regalarle una final a la gente"

Todos con el Cholo: Pedro Fernández (2) celebra con sus compañeros tras el 1 a 0 de Pinedo. Fotos: Emilia Maineri-La Nueva.

En un partido sumamente parejo y de bajo vuelo, Rosario Puerto Belgrano eliminó esta tarde a Tiro Federal en el Onofre Pirrone y se metió en la final de los playoffs del Torneo Clausura del Promocional de la Liga del Sur.

Luego del 1 a 1 en el tiempo regular, el equipo de Punta Alta se impuso por penales (5 a 3) y dejó en el camino al ganador de la fase regular, que esperará en la final extra.

"No te das una idea lo feliz que estoy, fue un año durísimo, con muchos altibajos, pero bueno... el equipo tiene ganas, hace un sacrificio enorme. Creo que va más en eso, en el grupo que tenemos, que nunca bajamos los brazos. Creo que no era justo llegar a los penales, porque hicimos un buen partido y que nos hagan un gol en contra de un rebote daba bronca. Sabíamos que no estaba terminado y gracias a Dios la moneda salió para nuestro lado", reconoció el capitán Rosario, Pedro Fernández, en diálogo con La Nueva.

El juego en el Pirrone dejó un primer tiempo para el olvido, verdaderamente, sin situaciones claras de riesgo y lleno de imprecisiones.

Ninguno de los dos equipos logró asociarse ni generar desequilibrio individual, se prestaron la pelota todo el tiempo y los arcos le quedaron bien lejos a ambos.

La roja a Agustín Restiffo por agresión a Tomás Espinosa, que dejó al dueño de casa jugando con 10 desde loas 35 minutos, fue lo único a destacar.

"Fue un partido duro, como todos lo del Promocional, los cuatro equipos que llegaron se nota que son parejos. Van a ser todos los partidos feos en el Promocional, no esperen otra cosa porque no va a pasar. Se definen en detalles y quedó demostrado hoy. Estoy muy contento por este grupo y por regalarle esta final a la gente", reconoció el Cholo, el gran referente del equipo y un símbolo de la institución.

Ya en el complemento, la tónica del juego fue otra, primero y principal porque la visita pegó de movida, con una buena combinación entre el ingresado Leandro González y Federico Pinedo, quien definió de buena manera ante la salida de Bruno Arias a los 2 minutos.

A medida que corrieron los minutos y el cansancio fue haciendo mella, ambos comenzaron a perder el orden táctico y el partido fue algo más abierto, aunque las situaciones de riesgo no sobraron.

Encima, a los 23 minutos, se fue expulsado el uruguayo Juan Ignacio Barbosa por doble amarilla tras una falta y los dos quedaron con 10 para el tramo final.

Ahí, Tiro echó el resto y fue en busca del empate, que llegó a los 37 minutos, luego de que Mc Coubrey peinara una pelota y Agustín Grippaudo definiera casi a quemarropa de Facundo Charmielo. Tras el disparo de Grippa, el "1" dio rebote, Leandro González se llevó puesta la pelota y anotó en contra el 1 a 1 que llevó a todo a los penales.

Ya en la tanda por la definición, Pedro Fernández fue el encargado de abrir la serie, con toda su experiencia y sabiduría a cuestas.

"La idea era sacarle un poco de presión a los chicos, uno como referente tiene que dar el ejemplo. Sentí que arrancando les iba a dar un poco de confianza, pero también podría haber arrancado otro. Es fútbol, los penales es lotería y la moneda salió para nuestro lado esta vez. Estoy feliz", insistió el Cholo, el hombre de las mil batallas.

Con una efectividad del 100% desde los 12 pasos y aprovechando el yerro de Mc Coubrey, Rosario se metió en la final y jugará ante La Armonía para definir al mejor de los playoffs.

"Es una final, tenemos que salir a jugarlo como lo hicimos hoy, con confianza y creyéndonosla que tenemos para pelear", avisó Pedri.

*La síntesis

Tiro Federal 1 (3)

B. Arias (c) 5



D. Cuevas 5

Villalobos 6

Prieto 5

J. Martínez 5



Restiffo 4

Lefiñir 6

D. Ocampo 5



F. Fraysse 5



G. Fraysse 5

Mc Coubrey 5



DT:Gigliotti-Sardi



Rosario 1 (5)



Charmelo 5



Giorgis 5

Pedro Fernández 6

Barbosa 4

Espinosa 5



Otero 5

Paredes 6

J.I. Castiglioni 5



Palavecino 5



Pinedo 6

Vázquez 5



DT. F. Gómez Peña



PT. Fue expulsado Restiffo (TF), a los 35m.

ST. Goles de Pinedo (RPB), a los 2m., y L. González (RPB) en contra a los 37m. Fue expulsado Barbosa (RPB) a los 23m.



Penales. Para Tiro marcaron Lefiñír, Cuevas y Salgado. Falló Mc Coubrey. Para Rosario anotaron P. Fernándz, Paredes, Cornou, Giorgis y Gregorachuk.



Cambios. 52m. Talmón (5) por Ocampo, 60m. Grippaudo (6) por G. Fraysse y 72m. Salgado y Bentevegna por J. Martínez y F. Fraysse, en Tiro Federal; 45m. L. González (5) y Cornou (5) por Espinosa y Vázquez, 60m. Gregorachuk (6) por Castiglioni y 73. A. Zweedyk por Pinedo, en Rosario.

Amonestados. Salgado (92m.), en Tiro.

Árbitro. Lucas De Dios (6).

Cancha. Tiro Federal (muy buena).

*Como sigue

Con estos resultados, La Armonía y Rosario jugarán la final de los playoffs en el Hermanos Francani.

Al igual que hoy, en caso de empate el vencedor se definirá por penales.

El equipo que se imponga en ese cruce, chocará ante Tiro Federal, que tiene la final por extra por haber sido el mejor de la fase regular del Torneo Clausura.

A su vez, el que se quede en el duelo entre los tirenses y La Armonía o Rosario, jugará la final anual frente a Comercial, ganador del Torneo Apertura.

El vencedor de esa final en escenario neutral ascenderá y el perdedor jugará la promoción ante San Francisco.