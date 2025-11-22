Lanús le ganó por penales a Atlético Mineiro y es campeón de la Copa Sudamericana

Lanús venció 5-4 en los penales a Atlético Mineiro después de igualar sin goles en los 120 minutos y se coronó en el ámbito continental con una gran actuación del arquero Nahuel Losada.

Losada tapó un tremendo mano a mano en el último tramo de la prórroga y atajó tres ejecuciones en la tanda desde los doce pasos a Hulk, Gabriel Teixeira y Vitor Hugo, este último para sellar la victoria del plantel conducido por Mauricio Pellegrino.

Lautaro Acosta tuvo la gran oportunidad de evitar prolongar la agonía, ya que el Laucha falló el penal que le daba el título a su equipo, pero Losada saltó en rescate del ídolo para que Lanús se adueñe de su segundo trofeo en la Copa Sudamericana después del título logrado en 2013.

Además, sacó su pasaje a la próxima Libertadores y, de esta manera, libera un cupo en la Tabla Anual del fútbol argentino, que es aprovechado por Barracas Central para acceder a la Sudamericana 2026.