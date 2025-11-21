La producción española de Netflix que nadie se quiere perder

El Cuco de Cristal es uno de los éxitos en streaming

Netflix acostumbró a su audiencia a un ritmo imparable de estrenos y renovaciones, y entre las últimas incorporaciones hay una serie española de suspenso psicológico con tintes de drama familiar que se convirtió en furor.

Se trata de El Cuco de Cristal (título original en inglés: The Glass Window), uno de los lanzamientos más recientes del gigante del streaming, que no tardó en escalar posiciones hasta transformarse en un verdadero fenómeno.

Esta producción española, disponible en el catálogo de la plataforma, es un thriller psicológico que ya se metió en el top 10 de lo más visto en la Argentina.

De qué trata El Cuco de Cristal

La historia sigue a Sara, una mujer con una vida aparentemente normal, pero que esconde un secreto oscuro ligado a su pasado y a una inquietante conexión con un asesino serial conocido por los medios como "El Cuco".

A medida que la policía se acerca al criminal, el mundo de Sara empieza a desmoronarse. La aparición de una figura de su pasado la empuja a enfrentar una verdad que lleva años intentando enterrar.

La serie se mueve en una atmósfera densa y tensa, explorando temas como:

• Identidad y memoria: la lucha de la protagonista por ocultar su historia y las consecuencias de esos secretos.

• Manipulación y control: la compleja relación psicológica entre Sara y el asesino, cuya influencia parece persistir.

• La obsesión mediática: cómo la fama y la cobertura de los crímenes afectan a quienes están involucrados.

Más que una investigación policial al uso, la trama se centra en el tormento interno y la psique fracturada de su protagonista.

Reparto de El Cuco de Cristal

El elenco principal está encabezado por:

• Kim So-hyun como Sara Lee.

• Lee Je-hoon como el detective Park. (NA)