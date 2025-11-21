Barrio Hospital y Sportivo juegan un partido clave por la final de Segunda

Barrio Hospital y Sportivo Bahiense se miden esta noche en la continuidad de la final del segundo tramo del básquetbol de ascenso, torneo denominado César "Tito" Loustau.

El partido 2 de la serie al mejor de 5, se jugará a partir de las 21.30 en el estadio Norberto Tomás del Club Olimpo, donde se disputará toda la llave.

Los árbitros del cotejo serán Sebastián Arcas, Sebastián Giannino y Marcelo Gordillo. Además, Agustina Borello oficiará de comisionado técnico.

El primer punto de la llave, lo ganó Barrio por 64 a 56, teniendo un buen cierre de noche, que le permitió concretar el triunfo.

Para el juego de hoy, Claudio Queti no podrá contar -otra vez- con una de sus piezas clave del equipo: Esteban Benedetti.

El Pana, que no se cambió el martes, estará afuera de las canchas por algunos días más, ya que se confirmó que sufrió una fisura, tras un golpe en el segundo partido de la semifinal ante Comercial.

Miguel Loffredo, en tanto, volverá a contar con el plantel completo en Sportivo Bahiense.

*Cómo sigue

Según lo estipulado por la Asociación, las finales continuarán el martes 25, desde las 21.

En caso de ser necesarios, el cuarto punto se disputará el viernes 28 y el quinto, el martes 5 de diciembre. Ambos a las 21.