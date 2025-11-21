Villa Mitre sigue de gira y va por la recuperación ante Lanús

Villa Mitre se mide esta noche ante Lanús en su segunda de tres visitantías consecutivas que afronta, en la primera gira de la temporada de la Liga Argentina de Básquebtol.

El partido se jugará desde las 20.30 en el estadio Antonio Rotilli del granate, con arbitraje de Enrique Cáceres y José Antonio Domínguez.

El tricolor intentará recuperarse de lo que fue su primera derrota en la temporada, ante El Talar, por 76 a 72, hace apenas unas horas.

Para esta noche, el entrenador Sebastián Ginóbili volverá a contar con los 11 jugadores que viajaron en la delegación.

Por lo que el equipo bahiense contará con Ignacio Alem, Fabián Sahdi, Nicolás Guerrero, Manuel Iglesias, Emilio Giménez, Alejo Blanco, Federico Harina, Julián Lorca, Franco Pennacchiotti, Joaquín Jasen y Luciano Tambucci.



Lanús, por su parte, llega tras caer con el último verdugo de Villa Mitre, ya que El Talar se llevó un triunfazo del Rotilli, ganando como visitante por 79 a 76.

Previo a eso, el Granate había debutado con dos juego como visitante, cayendo ante Ciclista de Junín (69 a 63) y derrotando a Pergamino Básquet (90 a 66). Además, como local superó a Centenario de Venado Tuerto (102 a 79).

Es decir, el equipo del sur del Gran Buenos Aires llegará a esta noche con un récord de dos triunfos y dos derrotas.

Lanús es dirigido por Juan Manuel Anglese, quien reemplazó a Sebastián Saborido, quien disputó con el Grana la final de la Conferencia Sur el último año, cayendo ante el ascendido Racing de Chivilcoy.

Mientras que el plantel está integrado por Edgar Merchant, Lucio Reinaudi, Alejo Sacchi, Francisco Varoni, César Chaine, Lucas Di Muccio, Martín Franchino, Joaquín Noblega, Brandon Spearman, Tiziano Prome, Martín Ferreyra y Michael Henry.

*Cómo sigue

Tras este encuentro, Villa Mitre volverá a jugar en un puñado de horas, ya que mañana sábado visitará a Racing Club de Avellaneda.

El tricolor visitará a la Academia en el Centro Deportiva, a partir de las 20.30.

Luego de ese duelo, la delegación tricolor regresará a nuestra ciudad para afrontar cinco localías consecutivas: Gimnasia y Esgrima La Plata (jueves 27), Unión de Mar del Plata (viernes 5 de diciembre), Pico FC (martes 9), Ciclista de Junín (miércoles 17) y Provincial de Rosario (viernes 19).

A eso, además, la Villa le agregará la definición del torneo local, con muchos de estos jugadores, ante Estudiantes: el lunes 24 y el viernes 29, como mínimo.