Capturan ocho personas, tres de ellas menores, en distintos puntos de la ciudad

Ocho personas, de las cuales tres son menores de edad, fueron capturadas este jueves en distintos puntos de Bahía Blanca, por diversos delitos.

Las aprehensiones y detenciones se llevaron a cabo en el marco de un megaoperativo Saturación Zonas Calientes, del cual participaron alrededor de 120 efectivos policiales de Seguridad y Descentralizadas con base en la ciudad, en barrios como Saladero, Boulevard e Ingeniero White, Villa Rosas, Más Barrios, Rucci, El Polo, Villa Libre y Villa Rosario Sur, entre otros.

En este marco, se detuvo a una persona por la violación de una menor de 10 años de edad, en Ingeniero White; otro, con Paradero Activo por Robo, y un tercero con Pedido de Captura por Robo Calificado.

Además, en Vieytes al 2.200 se aprehendió a Emilio Di Santo, de 48 años, y Mario Ferré, de la misma edad, por posesión de 127 gramos de cocaína. Estas dos personas, además, trataron de escaparse de los policías a bordo de un automóvil BMW, a gran velocidad por calles en contramano, y trataron de resistirse a la detención. También se le secuestraron teléfonos celulares.

En tanto, en Italia y 1810, se procedió a la aprehensión de tres menores de edad, quienes habían efectuado disparos hacia una vivienda, secuestrándose en su poder arma tipo carabina, municiones y elementos de dudosa procedencia.

El operativo fue supervisado por el intendente Federico Susbielles; Martín Pacheco, de la agencia municipal de Seguridad; Federico Montero, representante del Ministerio de Seguridad provincial y las autoridades locales y regionales de la fuerza.