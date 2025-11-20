Colapinto terminó 16º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas

Con Franco Colapinto (Alpin) en pista, se desarrollaron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente al Campeonato Mundial de Fórmula 1.

El piloto argentino terminó en la última colocación de la primera tanda, que fue liderada por Charles Leclerck (Ferrari) con un tiempo 1:34.802.

El francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco, terminó 11.

En la segunda tanda, el argentino mejoró su posición final, acabando 16º.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Lando Norris lideró, con 1:33.602; mientras que Gasly acabó en la 12º colocación.

*Minuto a minuto

-02:05: final de la práctica libre 2

Colapinto terminó 16º gracias a su registro de 1:34,824 y quedó a un segundo y 222 milésimas del líder, que fue el británico Lando Norris.

-01:58: nueva bandera roja y terminará la sesión

Con solo dos minutos de sesión, es muy probable que no se relance la actividad.

-01:41: ¡hay bandera roja en Las Vegas!

Se suspende la sesión a falta de 20 minutos para su finalización.

Según detalló la FIA, se trata de una tapa de alcantarilla floja en el primer sector del circuito.

-01:20: Colapinto, undécimo en la práctica libre 2

El argentino está a 820 milésimas del líder, que es el británico Lando Norris (McLaren).

-01:01: ¡empezó la práctica libre 2!

Se puso en marcha la segunda sesión de entrenamientos del GP de Las Vegas.

-22:40: terminaron las FP1 en el GP de Las Vegas

Colapinto finalizó 20° a 1.956 del líder

Posiciones:

Leclerc

Albon

Tsunoda

Verstappen

Sainz

-22.22: últimos 10 minutos, Colapinto se ubica 18°

Leclerc

Albon

Tsunoda

Verstappen

Russell

-22.12: restan 20 minutos de sesión

Colapinto se ubica 19°, a 2.253 segundos del líder Leclerc.

Posiciones:

Leclerc

Russell

Hamilton

Antonelli

Gasly

-22.01: Colapinto, 18° en Las Vegas

El argentino se mantiene a 1.603 segundos del lider tras media hora de sesión.

Posiciones:

Verstappen

Leclerc

Russell

Tsunoda

Sainz

-21.52: Gran vuelta de Colapinto

El argentino regresó al circuito y se colocó 13°.

-21.52: 20 minutos de sesión en las FP1 de Las Vegas

Leclerc

Verstappen

Sainz

Hamilton

Antonelli

-21.50: Colapinto volvió a salir a la pista

El argentino 1:38.135 y quedó decimoctavo, a 2.092 segundos del lider

-21.41: Colapinto 14° en Las Vegas

Tras 10 minutos de sesión, el argentino queddó decimocuarto, aunque volverá a salir a la pista.

-21.37: Primera vuelta de Colapinto

El argentino alcanzó la tercera posición, pero va a ir bajando a medida que marquen tiempo el resto de los pilotos

-21.31: Comenzó las FP1 en Las Vegas

Franco Colapinto salió a la pista en busca de un buen tiempo de vuelta.

La agenda

Viernes

Práctica Libre 3: 21.30

Sábado

Clasificación: 1.00

Domingo

Carrera: 1.00

Dónde ver en vivo

El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.

Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.

Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles. (NA).