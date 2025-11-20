Colapinto terminó 16º en la segunda práctica libre del Gran Premio de Las Vegas
El tercer y último ensayo será este viernes desde las 21.30 hora de nuestro país.
Con Franco Colapinto (Alpin) en pista, se desarrollaron entre la noche del jueves y la madrugada del viernes las primeras dos prácticas libres del Gran Premio de Las Vegas, correspondiente al Campeonato Mundial de Fórmula 1.
El piloto argentino terminó en la última colocación de la primera tanda, que fue liderada por Charles Leclerck (Ferrari) con un tiempo 1:34.802.
El francés Pierre Gasly, compañero de equipo de Franco, terminó 11.
En la segunda tanda, el argentino mejoró su posición final, acabando 16º.
Lando Norris lideró, con 1:33.602; mientras que Gasly acabó en la 12º colocación.
*Minuto a minuto
-02:05: final de la práctica libre 2
Colapinto terminó 16º gracias a su registro de 1:34,824 y quedó a un segundo y 222 milésimas del líder, que fue el británico Lando Norris.
-01:58: nueva bandera roja y terminará la sesión
Con solo dos minutos de sesión, es muy probable que no se relance la actividad.
-01:41: ¡hay bandera roja en Las Vegas!
Se suspende la sesión a falta de 20 minutos para su finalización.
Según detalló la FIA, se trata de una tapa de alcantarilla floja en el primer sector del circuito.
-01:20: Colapinto, undécimo en la práctica libre 2
El argentino está a 820 milésimas del líder, que es el británico Lando Norris (McLaren).
-01:01: ¡empezó la práctica libre 2!
Se puso en marcha la segunda sesión de entrenamientos del GP de Las Vegas.
-22:40: terminaron las FP1 en el GP de Las Vegas
Colapinto finalizó 20° a 1.956 del líder
Posiciones:
Leclerc
Albon
Tsunoda
Verstappen
Sainz
-22.22: últimos 10 minutos, Colapinto se ubica 18°
Leclerc
Albon
Tsunoda
Verstappen
Russell
-22.12: restan 20 minutos de sesión
Colapinto se ubica 19°, a 2.253 segundos del líder Leclerc.
Posiciones:
Leclerc
Russell
Hamilton
Antonelli
Gasly
-22.01: Colapinto, 18° en Las Vegas
El argentino se mantiene a 1.603 segundos del lider tras media hora de sesión.
Posiciones:
Verstappen
Leclerc
Russell
Tsunoda
Sainz
-21.52: Gran vuelta de Colapinto
El argentino regresó al circuito y se colocó 13°.
-21.52: 20 minutos de sesión en las FP1 de Las Vegas
Leclerc
Verstappen
Sainz
Hamilton
Antonelli
-21.50: Colapinto volvió a salir a la pista
El argentino 1:38.135 y quedó decimoctavo, a 2.092 segundos del lider
-21.41: Colapinto 14° en Las Vegas
Tras 10 minutos de sesión, el argentino queddó decimocuarto, aunque volverá a salir a la pista.
-21.37: Primera vuelta de Colapinto
El argentino alcanzó la tercera posición, pero va a ir bajando a medida que marquen tiempo el resto de los pilotos
-21.31: Comenzó las FP1 en Las Vegas
Franco Colapinto salió a la pista en busca de un buen tiempo de vuelta.
La agenda
Viernes
Práctica Libre 3: 21.30
Sábado
Clasificación: 1.00
Domingo
Carrera: 1.00
Dónde ver en vivo
El Gran Premio de Las Vegas se podrá ver en vivo en la Argentina por la plataforma de streaming Disney+.
Posiblemente, también sea transmitido por el canal Fox Sports, aunque todavía no fue anunciado.
Por otro lado está la opción de F1 TV, la plataforma oficial de streaming de la competencia, la cual emite todo lo que sucede con varias opciones de visionado disponibles. (NA).