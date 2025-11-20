El pronóstico: cómo estará el tiempo este viernes en la ciudad

El servicio de Satelmet pronostica para este viernes 21 de noviembre una jornada con una temperatura mínima de 10 grados y una máxima de 23 en Bahía Blanca.

En la mañana el tiempo frío con cielo parcialmente nublado, templándose. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. La visibilidad será buena.

En la tarde el tiempo templado con cielo parcialmente nublado. El viento tendrá intensidad de leve del Sudeste. El índice de radiación ultravioleta es normal. La visibilidad será buena.

La noche será fresca con cielo poco nuboso y se estima para media noche una temperatura de 15 grados centígrados.