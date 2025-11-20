Aprehendieron a una mujer acusada de robar en el Hospital Municipal

Personal del Gabinete Investigativo de la comisaría Segunda aprehendió ayer por la tarde a Amalia Verónica Fernández, de 47 años, en calle Rosales al 2600, acusada del delito de robo.

La detención se produjo tras una denuncia radicada el martes, cuando personal médico del Hospital Municipal reportó la sustracción de pertenencias dentro del establecimiento.

Mediante tareas de investigación y el relevamiento de cámaras de seguridad, los efectivos lograron identificar la maniobra delictiva y la fuga de la imputada, quien fue registrada retirándose con la mochila denunciada.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Con estos elementos probatorios, el Juzgado de Garantías en turno y la Fiscalía Nº 7 del DJBB autorizaron un allanamiento en el domicilio de Fernández. Durante el procedimiento se recuperó la mayoría de los objetos sustraídos, además de la ropa utilizada durante el hecho.

Fuentes oficiales indicaron que la mujer posee antecedentes por robos similares. La investigación continúa, ya que no se descarta su participación en otros hechos de modalidad mechera ocurridos recientemente en el microcentro de la ciudad.