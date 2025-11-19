La Unión Industrial de la Provincia también expresó su preocupación por el aumento de tasas en Bahía

La Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA) expresó esta noche su acompañamiento a raíz de la profunda preocupación expresada por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) por el proyecto de incremento extraordinario de tasas presentado por el municipio ante el Concejo Deliberante.

"El aumento propuesto se presenta en un contexto particularmente adverso para el sector industrial y principalmente para las industrias bahienses. Los recientes eventos climáticos que atravesaron a la ciudad de Bahía Blanca provocaron daños significativos en plantas industriales y comercios, alterando procesos productivos y generando secuelas aún no resueltas en la logística, la infraestructura y la cadena de comercialización", sostuvo la UIPBA en un comunicado.

"Muchas industrias continúan en la etapa de reconstrucción, reasignando recursos para recuperar su capacidad operativa y reorganizando sus flujos de trabajo para cumplir con compromisos productivos y contractuales. En este contexto, un incremento extraordinario de tasas no sólo profundiza las dificultades actuales, sino que compromete la recuperación de la actividad, la estabilidad del empleo local, la diversificación de la matriz productiva y el desarrollo industrial", agregaron

"Desde UIPBA reafirmamos nuestra disposición a trabajar junto con las autoridades locales y la UIBB en la búsqueda de alternativas que garanticen la competitividad, productividad y

sostenibilidad del entramado productivo local y provincial", completó el texto.