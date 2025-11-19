Milei condecoró a Andrea Bocelli luego de un mini recital que el italiano dio en Casa Rosada

El presidente Javier Milei recibió y condecoró esta mañana al músico italiano Andrea Bocelli, quien se encuentra en el país luego de brindar una serie de shows.

De esta forma, el mandatario, fanático de la ópera, se entrevistó minutos después de las 11 con el cantante lírico en Casa Rosada. El italiano interpretó un breve repertorio de cinco canciones ante un reducido grupo de funcionarios y fue condecorado por la administración libertaria.

A finales de octubre, Bocelli cantó para el presidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, en la previa al intercambio bilateral que mantuvo el republicano con el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Años antes, en 2016, durante la primera presidencia de Trump había rechazado el ofrecimiento que finalmente efectuó como "un acto diplomático".

El italiano protagonizó dos shows en el país como parte de su gira por el continente. El primero fue el lunes 17 de noviembre en el Teatro Colón y el segundo, fecha agregada luego de agotar la primera convocatoria, el martes 18 en el Hipódromo de San Isidro.

Continuará su gira el 21 y 22 de noviembre en San Pablo, Brasil, y para luego viajar a Dallas, Estados Unidos. (con información de NA)