Llega a los cines la película que tiene a Shakira en uno de sus personajes
Este 27 de noviembre se estrena en cines Zootopia 2.
Los realizadores de Zootopia 2, la nueva aventura animada de Walt Disney Animation Studios celebraron el estreno mundial de la película junto al elenco de voces en inglés que incluye a Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, el ganador del Oscar® Ke Huy Quan, Fortune Feimster, y Shakira (intérprete, productora y responsable de la música y letra de "Zoo").
En la celebración en Hollywood también estuvieron: Patrick Warburton, Quinta Brunson, Jared Bush (director, guionista y Chief Creative Officer de Disney Animation), Byron Howard (director), Yvett Merino, p.g.a. (productora) y Michael Giacchino (compositor).
El próximo 27 de noviembre se estrena en la Argentina Zootopia 2, a pocos días de la llegada de Shakira al país. La artista brindará tres shows en el Estadio Vélez Sarsfield los días 8, 9 y 11 de diciembre.
En Zootopia 2, los policías amateurs Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake (voz en inglés del ganador del Oscar® Ke Huy Quan) llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes.
El elenco de voces en inglés está compuesto por Fortune Feimster, Andy Samberg, Idris Elba, Patrick Warburton, Quinta Brunson, Nate Torrence, y Shakira, que regresa como Gazelle.
La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar®, compuesto por Jared Bush y Byron Howard; Yvett Merino es la productora. (NA)