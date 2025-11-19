Cómo es “La bestia en mí”, el atrapante thriller que arrasa en Netflix

La miniserie de Netflix "La bestia en mí" (The Beast in Me) es un thriller psicológico que explora temas de obsesión, duelo y la búsqueda de la verdad, protagonizado por Claire Danes y Matthew Rhys.

Es uno de los títulos más recientes del servicio de streaming pero a la vez que más reproducciones cosechó en los últimos días.

La serie se centra en Aggie Wiggs (Claire Danes), una escritora de éxito que vive recluida y sumida en el dolor tras la trágica muerte de su hijo. Su vida y su bloqueo creativo se ven abruptamente interrumpidos cuando Nile Jarvis (Matthew Rhys), un poderoso magnate inmobiliario con un pasado turbio, se muda a la casa de al lado.

Nile Jarvis es una figura notoria en el público, pues fue el principal sospechoso de la desaparición de su primera esposa años atrás, aunque fue absuelto.

Aggie, que inicialmente se encuentra bloqueada para escribir su próximo libro, se siente a la vez horrorizada y fascinada por el misterio que rodea a su nuevo vecino. La obsesión de Aggie por Nile la lleva a proponerle escribir un libro sobre él, un proyecto que él acepta con el fin de limpiar su imagen pública.

A medida que su relación avanza, la línea entre la observadora (Aggie) y el sujeto de estudio (Nile) se desdibuja. La trama se convierte en un juego psicológico del gato y el ratón que se vuelve cada vez más peligroso, obligando a Aggie a confrontar sus propios demonios y su dolor mientras intenta descubrir si Nile es o no un asesino. (NA)