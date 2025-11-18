Bomba: Ángela Torres abrirá los shows de Shakira en Buenos Aires

Shakira regresa a la Argentina y ya tiene artista elegida para abrir sus conciertos en Vélez Sarsfield.

Según trascendió, Ángela Torres abrirá los shows de la cantante colombiana, que ya tiene agotadas las fechas del 8 y 9 de diciembre, por lo cual se agregó uno nuevo para el 11 de diciembre.

En los que brindó en marzo en Buenos Aires, la telonera fue Natalie Pérez.

La locura en la venta de entradas confirma una vez más el estrecho vínculo que Shakira tiene con nuestro país, siendo el elegido para cerrar la etapa latinoamericana de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour que en este regreso llevará por subtítulo Estoy Aquí, en honor a la canción que marcó el comienzo de su proyección internacional.

En su paso por Latinoamérica, la cantante logró un récord de estadios sold out, con la convocatoria de más de 1 millón de espectadores y un impacto económico sin precedentes en cada ciudad que visitó.

Con este tour la cantante colombiana se ubica en el #2 del Top 10 global de las giras más taquilleras de 2025 superando a Paul McCartney y Bruno Mars, según el informe de Billboard Boxscore, siendo además la única latina incluida en el chart.

Estas presentaciones convierten a Shakira en un fenómeno cultural, reafirmando su lugar como la artista femenina latina más importante de todos los tiempos y una de las cantantes más poderosas e influyentes del mundo.

Los shows de Shakira son de una magnitud deslumbrante, con una producción visual de primer nivel y un repertorio que incluye las mejores canciones de su trayectoria: La Tortura, Ojos Así, Monotonía, La Bicicleta, Te Felicito, Shakira-BZRP Music Session #53, entre muchas otras.

En algunos de sus conciertos contó con la participación de grandes artistas invitados: Carlos Vives, Maluma, Grupo Frontera, Rauw Alejandro, Alejandro Sanz, Manuel Turizo y Ozuna (los últimos 3 estuvieron presentes en sus recientes shows en Miami).

"¡Estoy aquí, Latinoamérica! ¡Antes de Europa y Asia es una alegría volver a casa! Vuelvo para reencontrarme con ustedes, con los abrazos que quedaron pendientes y las canciones que faltan por cantar juntos", expresó Shakira. (NA)