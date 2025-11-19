Viviendas que se despiden

Mario Minervino [email protected] Es periodista, ingeniero civil y docente de la Universidad Nacional del Sud en materias relacionadas con el Patrimonio arquitectónico y el planeamiento urbano. Ha publicado notas en revistas Vivienda, Todo es Historia, Obras & Protagonistas y Summa +. Participa en varios micros radiales referidos a la historia de Bahía Blanca. En dos ocasiones recibió primera mención por parte de ADEPA en el rubro Cultura e Historia.

Un cartel en el frente anticipaba desde hace un tiempo la demolición de esta vivienda de Moreno 336, cuyo terreno será ocupado por un edificio en altura.

No es un inmueble inventariado como bien patrimonial, no tiene protección alguna. Esta mención es simplemente a título evocativo, de recordatorio para un inmueble que durante casi un siglo formó parte del paisaje urbano, que cobijó historias y momentos que de alguna manera van a perderse de manera definitiva luego de la demolición.

En Buenos Aires, la arquitecta Natalia Kerbabian comenzó a publicar hace un par de años una serie de dibujos de viviendas en riesgo. Su sitio “Ilustro para no olvidar” se convirtió en un espacio de culto. “Busco a través de los dibujos despertar conciencia, honrar y preservar la memoria de arquitectura que es demolida o está en riesgo de serlo”.

La fotografía permite también retratar detalles, las puertas, los ornamentos, las rejas de los balcones, el alfeizar, los balcones. Todo lo que es parte de una fachada de terminación símil piedra hecha con un estilo y una calidad artesanal única.

El filósofo Roland Barthes definió a la fotografía como “el estar allí de lo que ya no está”. "Ya somos el olvido que seremos", escribió Jorge Luis Borges, al señalar que la memoria de los otros es lo que único que evita el olvido final.

Sede periódico Hispano, 1928

Por eso estas fotografías, por eso este y dibujo. Para que, borrada de la cuadra, la vivienda siga presenta a través del papel, digitalizada, en las redes. No alcanza para describir o reflejar todo lo que contuvo. Pero da testimonio de lo que fue y ya no será.