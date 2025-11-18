Bahía Blanca | Viernes, 21 de noviembre

19.5°

La ciudad.

La Fundación "Creer, Sí" conmemora 20 años pintando un mural por la Infancia Sin Abusos

El evento central tendrá lugar mañana a partir de las 17.30. Los voluntarios y la comunidad se reunirán para pintar un mural en una de las paredes exteriores del Hospital Municipal de Bahía Blanca, ubicado en la intersección de Charlone y Vicente López.

La Fundación "Creer, Sí", dedicada a la prevención del abuso sexual hacia las infancias y adolescencias y la promoción de una adultez responsable, festejará un hito significativo: su 20º aniversario de trabajo ininterrumpido.

La celebración se enmarca en la conmemoración del Día de la Prevención del Abuso Sexual hacia las Infancias y Adolescencias, que se conmemora cada 19 de noviembre. Para marcar la fecha y sus dos décadas de labor, la organización convoca a la comunidad a participar en una jornada artística y de concientización.

El evento central tendrá lugar mañana a partir de las 17.30. Los voluntarios y la comunidad se reunirán para pintar un mural en una de las paredes exteriores del Hospital Municipal de Bahía Blanca, ubicado en la intersección de Charlone y Vicente López.

"Invitamos a todos los vecinos a acompañarnos en esta jornada", señalaron voceros de la fundación. "Es una forma de visibilizar nuestro compromiso de 20 años y de sumar fuerzas para lograr el objetivo fundamental: infancias sin abusos."

La Fundación "Creer, Sí" es un pilar en la región, ofreciendo apoyo, educación y promoviendo políticas de prevención a lo largo de sus dos décadas de existencia. El mural busca ser un símbolo permanente de la lucha, el apoyo y la esperanza para las víctimas, y un recordatorio constante de la responsabilidad que la sociedad adulta tiene en la protección de los más jóvenes.

La ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
