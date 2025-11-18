Aire insalubre en Bahía: desde la Provincia aseguran que el fenómeno se disipará "hacia el final de la tarde"

La Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Seguridad bonaerense informó esta tarde que "continúa observándose la presencia de polvo en suspensión, en baja concentración, sobre el centro y la franja sur de la provincia", como parte de los reportes meteorológicos que viene realizando en las últimas horas debido a los elevados niveles de material particulado en el aire como consecuencia del fuerte temporal de viento que afecta a la Patagonia y arrastra polvo hacia la región.

"En las últimas horas se reportó reducción de visibilidad en algunos municipios, entre ellos: Azul: 5000 m, Olavarría: 5000 m, Tandil: 4000 m y Bahía Blanca: 5000 m. En menor medida, se observa la presencia de polvo en suspensión sobre la franja este de la provincia, incluyendo el AMBA, pero en concentraciones aún más bajas", detalla.

"Se prevé que durante las próximas horas su concentración continúe disminuyendo de manera progresiva, con disipación completa hacia el final de la tarde y primeras horas de la noche", completa el informe emitido poco antes de las 14.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Antes del mediodía, el Comité Técnico Ejecutivo del Municipio explicó que sus tres Estaciones de Calidad de Aire registraron niveles elevados de material particulado en suspensión. Precisaron que las EMCABB (Estaciones de Monitoreo Continuo del Aire de Bahía Blanca) son cabinas móviles equipadas con analizadores de contaminantes como CO, NO₂, SO₂, O₃ y material particulado PM10 y PM2,5. En las últimas mediciones, los equipos detectaron valores altos de PM10.

Frente a este escenario, la comuna recomendó una serie de medidas de prevención para reducir la exposición y proteger la salud, especialmente mientras los niveles de partículas continúen por encima de lo aconsejable.

Recomendaciones generales

Minimizar la exposición al aire exterior

• Limitar actividades al aire libre: evitar ejercicio y tareas físicas intensas.

• Usar barbijo o tapaboca bien ajustado en caso de salir.

• Seguir los reportes oficiales: mantenerse informado a través de los comunicados municipales.

• Evitar zonas de mayor contaminación: áreas de alto tránsito, sectores industriales o lugares con visibilidad reducida.

Cuidar la calidad del aire dentro del hogar

• Mantener ventanas y puertas cerradas para impedir el ingreso de aire contaminado.

• Evitar fumar en interiores.

• Utilizar calefacción o refrigeración en modo recirculación y no en modo que incorpore aire exterior.

Recomendaciones para personas con mayor riesgo

(Enfermedades respiratorias o cardíacas, personas mayores, niños pequeños y embarazadas)

• Mantener a mano la medicación habitual, incluidos inhaladores de rescate.

• Seguir las indicaciones del médico, sobre todo ante síntomas nuevos o un empeoramiento de los habituales.

• Estar alerta a señales como tos persistente, dificultad para respirar, sibilancias o dolor en el pecho.

• Ante síntomas intensos, buscar atención médica de inmediato.