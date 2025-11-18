Asociación de Ganaderos y Agricultores: eligen a Braian Robert como el nuevo presidente

Robert, en el predio de Ganaderos del kilómetro 8,5 de la RN 35. / Fotos: Emmanuel Briane-La Nueva.

Tras la asamblea general ordinaria de recambios de autoridades realizada anoche en la sede de Avda. Colón 332, Braian Robert fue elegido —por unanimidad— como presidente de la Asociación de Ganaderos y Agricultores de Bahía Blanca (AGA).

El nuevo titular de la AGA reemplaza a Mariano D’Amore y se venía desempeñando como secretario y, con anterioridad, en otros espacios de la comisión directiva.

La vicepresidencia recayó, justamente, en Mariano D’Amore, en tanto que otro cargo relevante, el de secretario, será para Ignacio Alvarez y el de tesorero para Juan Abraham.

Luego de la lectura del acta de la asamblea anterior; consideración de la memoria y balance general, inventario, cuenta de gastos y recursos e informe de la comisión revisora de cuentas del ejercicio y designación de la comisión escrutadora, se procedió a la elección por terminación de mandatos de la nueva comisión directiva, cuya lista fue puesta a consideración con la correspondiente anticipación. No admitió objeción alguna.

Robert, bahiense de 37 años, es uno de los presidentes más jóvenes de la entidad fundada el 26 de junio de 1932. Comenzó en el Ateneo Rural Bahía Blanca y llegó hasta la presidencia de Ateneos Carbap, donde se desempeñó en el período 2019-2021.

Presidentes: saliente, Mariano D'Amore (izq.) y entrante Braian Robert.

Justamente, una curiosidad de la nueva comisión directiva de la AGA es que en la lista figuran tres presidentes de Ateneos Carbap en puestos relevantes: el propio Robert; Ignacio Alvarez (fue el primero de la entidad, en el período 2013-2014 desde el Ateneo de la Sociedad Rural de Tandil) y Juan Abraham (2021-2022).

La comisión directiva 2025-2026

La lista designada quedó de la siguiente manera:

—Presidente: Braian Robert.

—Vicepresidente: Mariano D’Amore.

—Secretario: Ignacio Alvarez.

—Prosecretario: Adrián Lebbad.

—Tesorero: Juan Abraham.

—Protesorero: Juan Carlos Emilio Fuente.

—Vocales titulares: Jorge Grimberg, Luis Alvarez, Pedro Forgue, Adrián Achinelly, Mariano González Martínez y Luis Eizaguirre.

—Vocales Suplentes: Alejandro Castro, Roberto Benamo, Agustín Gallego y Guillermo Zuntini.

—Comisión revisora de cuentas titulares: Fernando Belussi, Lucas Mazzuchelli y Cristian Brugniere.

—Comisión revisora de cuentas suplentes: Juan Vitale y Juliana Garay.