Ca7riel y Paco Amoroso fueron demorados por el FBI tras un incidente en pleno vuelo

Ca7riel y Paco Amoroso decidieron improvisar una escena en medio de un vuelo en Estados Unidos que pronto se volvería viral.

Los artistas, que venían de celebrar una noche histórica en los Latin Grammy 2025, comenzaron a grabar con una cámara portátil parte del nuevo video de Chapulín en pleno pasillo del avión.

La reacción de los pasajeros no tardó en aparecer. Algunas miradas fueron de intriga; otras, de evidente incomodidad. El punto de quiebre llegó cuando, en medio del rodaje, los músicos no advirtieron la cercanía de una azafata.

“¡No! ¡Don’t touch me!”, exclamó la empleada, firme y visiblemente molesta. “No me toques”, añadió en español, alterando el clima del vuelo.

Según trascendió, tanto la azafata como el piloto les pidieron volver a sus asientos, pero los músicos no acataron la indicación. Ese incumplimiento derivó en un informe de la tripulación, lo que activó los protocolos de seguridad del país del norte.

Al aterrizar, el FBI esperaba a Ca7riel, Paco Amoroso y a su equipo en la puerta del aeropuerto.

En las imágenes que circularon más tarde, se ve a los artistas detenidos en la sala de embarque mientras cuatro agentes federales, vestidos con camisas negras, gorras y radios, les cierran el paso.

En uno de los videos, un representante del dúo intentó mediar con los agentes, traduciendo las explicaciones. Los músicos, por su parte, permanecieron en silencio, a un costado, sin intervenir durante el breve interrogatorio.

Finalmente, y tras cumplir con las indicaciones del personal federal, Ca7riel y Paco pudieron continuar con su ingreso a la ciudad. (La Voz)