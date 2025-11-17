Buscan a una joven de 16 años que se ausentó de su vivienda

Desde la comisaría Séptima pidieron colaboración para dar con el paradero de una menor de 16 años que se retiró hoy a la 1 de su domicilio.

Se trata de Brisa Zúñiga, quien vive en Manzana de las Luces 461, según la denuncia que formuló su madre.

La joven, que presenta un leve retraso madurativo, es de contextura robusta, mide 1.63, tiene tez blanca, cabello largo (hasta debajo de los hombros) teñido de rojo, con flequillo.

Vestía calza negra y portaba una mochila de colores negro y rojo.

En la denuncia se dejó constancia que la chica no llevaba tarjeta Sube, teléfono celular ni DNI y que habría dicho que "quería comenzar una nueva vida".



