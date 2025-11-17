Comienza el juicio de un crimen relacionado con la venta de drogas

Los jueces del Tribunal en lo Criminal N° 3 juzgarán desde hoy a dos sujetos acusados de asesinar a puñaladas a Juan Martín Domenichetti en el barrio Los Álamos, de Punta Alta.

Se trata de Oscar Esteban Alejandro Forchino (25) y Ángel Orlando Cruz (22), quienes son asesorados por los defensores oficiales Pablo Radivoy y Eduardo Zalba.

La acusación es llevada adelante por el fiscal Jorge Viego, a cargo de la UFIJ N° 5, quien les imputó el delito de homicidio.

El hecho se produjo el 22 de junio del año pasado, alrededor de las 22 horas, en una vivienda ubicada en Entre Ríos al 1.300 de la vecina ciudad.

De acuerdo a la acusación del Ministerio Público, los sujetos arribaron al lugar y Forchino atacó a la víctima con un cuchillo de cocina y le produjo dos heridas.

En esas circunstancias, Cruz habría retenido a la pareja de Domenichetti y le impidió actuar en defensa del fallecido.

La víctima -quien contaba con antecedentes- sufrió dos lesiones de arma blanca, una en el antebrazo izquierdo -de tipo defensiva- y otra en el tórax izquierdo que le ocasionó una hemorragia y como consecuencia la muerte.

Los investigadores señalaron en ese momento que los acusados habían estado previamente en el lugar para adquirir estupefacientes y que una hora más tarde regresaron a reclamar porque consideraban que el material comercializado era de muy baja calidad.

Al declarar, Forchino dijo que forcejearon y que "la víctima tenía un cuchillo con el cual me lastimó en el pecho", y que él le pegó en las piernas y luego se retiró.

Cruz, por su parte, afirmó que sostuvo a la mujer para que no resultara lastimada en la pelea y que no pretendió impedirle intervenir en auxilio de su pareja.

En octubre del año pasado la Sala I de la Cámara Penal confirmó la prisión preventiva de ambos acusados.