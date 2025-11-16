Adriana Salgueiro denunció que recibe amenazas de muerte: “Me están por dar un botón antipánico”

La actriz Adriana Salgueiro atraviesa un momento delicado luego de recibir amenazas de muerte, según informó este domingo en Laura Ubfal. “Cuidate, Adriana. Cuidate, cerrá la puerta con llave. Te conviene”, informó la periodista.

La actriz se comunicó con el programa para relatar la situación y aclarar que, si bien la noticia se volvió mediática, su intención inicial no era exponerlo públicamente.“Fue una cosa absolutamente sorpresiva para mí. Hice las cosas como se deben hacer, que es en la justicia”, explicó.

Por otra parte, Salgueiro detalló cómo ocurrieron los hechos.“Yo estaba transmitiendo mi programa por TikTok, el que hago en radio todos los días. Alejandro me estaba leyendo los mensajes y empezaron a llegar de a poco estos mensajes. Obviamente bloqueó a la persona y cuando terminó el programa me lo contó.”

Sobre el origen de las amenazas, la actriz fue categórica:“Cuando te amenazan desde el anonimato, por una red social, y no conocés a la persona ni su cuenta, dije: ‘No, yo esto no lo puedo dejar pasar’. No porque tenga miedo de que me vaya a pasar algo, simplemente no me banco que me pretendan amedrentar.”

A raíz de este incidente, Adriana reveló que ya lograron identificar a la responsable, una mujer extranjera, aseguró sin dar mayores detalles.“Tengo el nombre de la persona. Es una mujer. Tengo la cuenta, tengo absolutamente todo.” Aclaró que no se trata de alguien cercano y que la mujer tiene muy pocos seguidores, por lo que desconoce las razones de la agresión: “No tengo la menor idea de quién es, no sé qué le pasó, le agarró un ataque.”

La decisión de acudir a la justicia se debió a que el mensaje incluía una dirección exacta, lo que aumentó la gravedad de la situación:“Lo único que me preocupó, por eso hice la denuncia, es porque puso una dirección exacta.”, explicó.

Por último, Salgueiro confirmó que su abogado se encargó de resolver el tema y además que la justicia actuó rápidamente y que tendrá un botón antipánico. “Me están por dar un botón antipánico, porque la denuncia se hizo el viernes", sostuvo.

La actriz, reconocida por su trayectoria en televisión y teatro, deja en claro que no permitirá que estas intimidaciones alteren su vida ni su trabajo, y confía en que la justicia actúe para resguardar su seguridad. (NA)