Explosión en Ezeiza: “Aún quedan focos activos” y una empresa tiene fuego en su interior

El intendente de Ezeiza, Gastón Granados, confirmó este domingo que, si bien el incendio que arrasó el Polígono Industrial de Spegazzini está "prácticamente extinguido", todavía persisten "pequeños focos" que los bomberos dejarán "que se apaguen de manera natural".

El siniestro, que dejó un saldo de 24 heridos, se habría originado en la planta agroquímica Logischem, aunque las causas oficiales aún están bajo investigación.

Granados confirmó que el fuego afectó gravemente a varias empresas. "Al menos cinco industrias perdieron todo", mientras que "otras cinco o seis sufrieron daños parciales".

Una de las firmas más comprometidas es Iron Mountain, cuyo depósito "quedó prácticamente devastado". El intendente informó que la planta "todavía tiene fuego en su interior, aunque controlado".

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

A pesar de que otra planta de la compañía protagonizó la tragedia de Barracas en 2014, Granados descartó comparaciones: "Era una nave impresionante, con todas las medidas de seguridad. (...) Tuvo la mala suerte de estar justo enfrente de donde comenzó el fuego”.

La investigación y la reconstrucción

El jefe comunal indicó que las pericias para determinar el origen del fuego comenzarán una vez que esté "completamente apagado".

"Cuando eso ocurra comienza la etapa de investigación (...) y luego iniciar la limpieza. tcXGHQ Acá hay miles de toneladas de chapa y escombros. Todo llevará meses", advirtió Granados.

"Hoy está todo más tranquilo. (...) Todo lo que viene ahora es la reconstrucción de las industrias”, concluyó el intendente. (con información de NA)