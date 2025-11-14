Ezeiza: múltiples explosiones incendian el polo industrial de la localidad del conurbano bonaerense

Una explosión sobresaltó este viernes a la noche en Ezeiza, dejando en alerta a los habitantes de la zona y generando preocupación en el distrito bonaerense. El incidente tuvo lugar en el denominado Polo Industrial Spegazzini, donde se ubica la fábrica en cuestión.

“Es todo muy confuso, hubo una fuerte explosión en el polígono industrial de Spegazzini. Estamos trabajando para apagar el fuego y después para ver lo qué ocurrió”, dijo Gastón Granados, el intendente de Ezeiza.

Luego de producirse el estallido comenzó el fuego intenso: trabajan más de 20 dotaciones de bomberos que acudieron al sitio y desplegaron tareas para intentar controlar las llamas originadas tras el siniestro. Defensa Civil también se encuentra en el lugar.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Carlos Santoro, director de la Clínica Montegrande y de un centro médico de Canning, detalló a la misma señal sobre los lesionados: “Estamos recibiendo pacientes, estamos con código rojo. Están llegando quemados y lastimados con vidrio”.

El área afectada por la explosión cuenta con más de 12 móviles provinciales desplegados, en coordinación con 15 unidades municipales asignadas por los respectivos distritos. Los hospitales provinciales y municipales de la región actúan de manera conjunta y organizada, preparados para atender a todas las personas afectadas.

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se prepara para el operativo sanitario. Según los criterios de triage, los heridos que presenten códigos verde y amarillo serán trasladados al Hospital Cecilia Grierson (municipio de Presidente Perón) y al Hospital Néstor Kirchner (de Cañuelas).

Los pacientes identificados con códigos naranja y rojo recibirán atención en el Hospital Bicentenario de Esteban Echeverría, el Hospital Eurnekian (en Ezeiza) y el Hospital Balestrini (en La Matanza). (NA, C5N, TN e Infobae)