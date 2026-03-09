“En Atlético hay que hacer como en Olimpo: dos micros delante del área para empezar a sumar”

Sergio Daniel Peysse [email protected] Egresado del Instituto Superior en Ciencias de la Comunicación Social. Cronista de la sección Deportes de La Nueva. desde el 9 de octubre de 1995, especializado en fútbol. Entre 2002 y 2018 cubrió a Olimpo en Primera división. Trabaja en televisión y radio. Además, integró el equipo periodístico de "El Diario del Mundial", que se emitió en La Nueva Play.

Una llamativa declaración dejó Julio César Falcioni en sus primeros días como DT de Atlético Tucumán, que busca reiventarse en el torneo de la Liga Profesional, donde ganó uno de los 8 cotejos que disputó y está muy mal posicionado en la tabla anual 2026.

Cuando le consultaron por la racha adversa del Decano como visitante (perdió todos sus compromisos fuera del José Fierro en lo que va Apertura), el Emperador fue claro con su toque de humor: “Esperemos poner dos micros, uno delante del otro y así empezar a sumar puntos".

Algo parecido había declarado en el inicio del Clausura 2023, después de una campaña a los tumbos del conjunto bahiense en el Apertura.

“Más allá de que Olimpo mejoró con la llegada de los dos refuerzos en el receso (Eduardo Domínguez y Cristian Castillo), cuando salíamos de visitante poníamos dos micros delante del área nuestra para sumar”, recordó el orientador --con el que siempre sigo comunicado y suele preguntar por Bahía y Olimpo-- que salvó al olimpiense del descenso con una performance decorosa (por ser la primera): 38 cotejos, 14 triunfos, 9 empates y 15 derrotas.

Julio sacó el 44,73 % de los puntos, teniendo su mejor faena en ese Clausura, donde el elenco de nuestra ciudad finalizó 5° con 31 unidades (9 éxitos, 4 pardas y 6 traspiés).

En ese certamen, como huésped, cosechó 19 puntos: venció 2-0 a Talleres, 2-1 a Unión, 2-0 a Racing, 1-0 a Vélez, 1-0 a Chacarita y 1-0 a Huracán. Además igualó 1-1 con Boca y perdió frente a Rosario Central (1-2) y Lanús (0-1)

Olimpo fue su segunda experiencia como entrenador, ya que antes había dirigido a Vélez.

“Son recuerdos hermosos, de etapas donde casi todo era nuevo para mi, para el club y para los jugadores que llegaban”, sostuvo “Pelusa”, quien pasó por Boca e Independiente y vuelve al ruedo después de casi dos años.

Su último equipo fue Banfield, institución que dejó en 2024: "No tengo descensos en mi haber gracias a Dios. Tengo ocho campeonatos nada más, cinco como jugador y tres como técnico. Sueño con hacer las cosas bien, con responsabilidad y seriedad. Nunca pienso para atrás, para abajo. Después, que la pelotita pegue en el palo y entre", advirtió.

"La mejor manera de jugar es ganar. Debemos trabajar e intentar hacer un equipo sólido, equilibrado y seguro. Creo que lo podemos hacer con la base de jugadores que tenemos", sentenció.