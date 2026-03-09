Trump afirmó que Australia dará asilo a jugadoras iraníes que no cantaron el himno del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Australia otorgará asilo a algunas jugadoras de la selección femenina de fútbol de Irán que se negaron a cantar el himno del régimen islámico, un gesto interpretado como una protesta política en medio de la crisis que atraviesa el país.

El caso se produjo durante la Copa Asiática Femenina 2026, disputada en Australia, cuando varias integrantes del equipo iraní decidieron no entonar el himno nacional antes de un partido frente a Corea del Sur.

El gesto generó fuertes críticas desde medios oficiales de Irán, que calificaron a las jugadoras como “traidoras”, lo que encendió alarmas sobre posibles represalias si regresaban al país.

Jugadoras bajo protección en Australia

Tras el escándalo, al menos cinco futbolistas abandonaron el equipo durante su estadía en Australia y quedaron bajo protección de la policía federal australiana mientras se evaluaba su situación migratoria.

De acuerdo con distintos reportes, las jugadoras habrían escapado de los supervisores enviados por el gobierno iraní y solicitaron protección ante el temor de sufrir represalias, prisión o incluso la pena de muerte si regresaban a Irán.

La intervención de Trump

En medio del caso, Trump reveló que habló con el primer ministro australiano, Anthony Albanese, y aseguró que el gobierno de ese país está trabajando para proteger a las futbolistas.

El mandatario estadounidense había advertido previamente que obligarlas a regresar a Irán podría ser “un grave error humanitario” y sostuvo que, de ser necesario, Estados Unidos también podría ofrecerles asilo.

Posteriormente, el líder norteamericano afirmó que algunas de las jugadoras ya se encuentran a salvo y elogió el manejo de la situación por parte del gobierno australiano.

Protesta contra el régimen iraní

La negativa a cantar el himno fue interpretada como un acto de protesta contra el régimen iraní, en un contexto marcado por la guerra en la región y por protestas internas contra las autoridades del país.

Tras ese episodio, las futbolistas fueron presionadas para cantar el himno en partidos posteriores y, según reportes, incluso habrían recibido amenazas contra sus familiares si continuaban con el gesto de protesta.

Temor por la seguridad de las jugadoras

Organizaciones de derechos humanos y sindicatos de futbolistas expresaron preocupación por la seguridad de las deportistas, mientras que la FIFA sigue de cerca la situación.

El episodio volvió a poner en foco la situación de las mujeres en Irán y la presión política que enfrentan los deportistas del país, especialmente en el actual contexto de tensiones internas y conflicto regional.