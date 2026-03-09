Tirotearon la casa de Rihanna en Beverly Hills: una mujer fue detenida

La Policía detuvo este lunes a una mujer acusada de disparar contra la mansión de Rihanna, ubicada en Beverly Hills, California, en momentos en que la cantante se encontraba dentro de la vivienda, según informaron medios internacionales, aunque no resultó herida tras el episodio.

El Departamento de Policía de Los Ángeles confirmó que a las 1:20 p.m. (hora del Pacífico) una mujer efectuó cerca de diez disparos, de los cuales cuatro alcanzaron la residencia y al menos uno penetró las paredes.

La intérprete de “Umbrella” y “Diamonds in the sky” estaba dentro de la casa durante el ataque, pero no resultó herida ni se ha pronunciado sobre el incidente en sus redes sociales. Las autoridades no aclararon si en la mansión también estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, o sus tres hijos.

Por el hecho, la policía detuvo a una mujer de 30 años, que quedó bajo custodia. La sospechosa, quien conducía un Tesla blanco, intentó escapar, pero fue alcanzada por las autoridades. (TN)