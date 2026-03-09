Buscan intensamente a un hombre que falta de su hogar desde el último viernes

La familia y la policía solicitan la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de un hombre de 31 años de edad, desaparecido el último viernes.

Se trata de Maximiliano Fabián Nuñez, quien fue visto por última vez el pasado 6 de marzo.

Nuñez tiene 1,75 metros de altura, contextura delgada, tez blanca, cabello castaño y ojos marrones claros. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto de color gris, una remera roja y una gorra negra con logos blancos.

Como señal particular, el hombre tiene un tatuaje en el antebrazo derecho con la inscripción “Whachon”. Además, lleva consigo una mochila de color negra que tiene estampada la palabra “ARGENTINA”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Las autoridades solicitaron a la población que, ante cualquier información sobre su paradero, se comunique de inmediato al 911 o a la Comisaría Primera, en calle Beruti 650. También se encuentra disponible la línea telefónica 291-4551902 para recibir datos que puedan ayudar a dar con su ubicación.