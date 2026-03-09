Polémica en Misiones: un municipio regaló baldes, escobas y escurridores por el Día de la Mujer

La Municipalidad de Colonia Aurora, una localidad de poco más de 10 mil habitantes en el centro sur de Misiones, desató una fuerte controversia este fin de semana. Durante los festejos por el Día de la Mujer, el municipio entregó baldes, escurridores y escobas como premios a las ganadoras de juegos y competencias organizadas por el gobierno local.

Las imágenes de las mujeres recibiendo estos elementos de limpieza, junto a un certificado y la presencia de un referente local, circularon rápidamente en redes sociales y generaron un fuerte repudio. La publicación oficial en el Facebook del municipio no tardó en viralizarse.

El intendente, Carlos “Cali” Goring, salió a dar explicaciones. En declaraciones radiales, sostuvo que el evento “es la única oportunidad de que las mujeres salgan de sus casas, vengan y compartan una tarde con alegría y juegos”. Según él, los premios estaban relacionados con los desafíos de mímica y adivinanzas que formaron parte de las actividades lúdicas.

“Esos elementos estaban relacionados a los juegos que representaban. Imitaban un trabajo. Las demás debían descubrir qué tarea estaban haciendo”, detalló el jefe comunal. De esta manera, el municipio obsequió “una escoba, un balde y un escurridor a las tres que mejor representaron” la tarea en el juego de mímica.

Goring también remarcó que hubo “más de 80 sorteos con otros regalos para las mujeres”, entre los que mencionó cuadros de la artista local Lenir Dutra y planteras de flores.

“Desde la gestión siempre recordamos el día. Se festejan los logros de las mujeres hoy que en la sociedad tienen los mismos derechos”, afirmó.

Al mismo tiempo, siguió: “Nosotros, humildemente, celebramos el día. No nos imaginábamos que algunos opositores, con mala leche, saquen esta versión”. Sin embargo, se mantuvo en su postura y se preguntó: “¿A qué mujer de la colonia no le viene bien una plancha?”.

Goring transita su segundo mandato al frente de Colonia Aurora. En 2023 fue reelecto con más del 60% de los votos y pertenece al Partido Agrario y Social, una fuerza de centroizquierda que a nivel provincial lidera Héctor “Cacho” Bárbaro, dirigente ligado al kirchnerismo. No obstante, aclaró que no se identifica como K. (con información de TN)