Combustibles en Bahía: cuánto subieron y cuándo será el próximo aumento

En los últimos 20 días, los combustibles en la ciudad tuvieron un aumento del 4,5%, y para principios de abril se daría un nuevo incremento de entre el 1 y el 1,5%

Las subas no se darían exclusivamente por el conflicto en Medio Oriente, aunque se aclara que tiene una gran incidencia. En las últimas horas, el barril de crudo Brent cotizó a 100 dólares, tocando un máximo de US$ 120 y después bajando. Esto colaboró para que los combustibles en nuestro país alcanzaran un incremento del orden del 7%, según medios capitalinos, aumento que no habría llegado a ese índice en nuestra ciudad.

Así lo señaló el referente de la Cámara de Estacioneros de Bahía Blanca, Favio Rodríguez, quien aclaró que el aumento se dio por dos motivos principales: la guerra y también la actualización de los impuestos, que el Gobierno nacional no terminaba de aplicar.

"Entre el 1 y el 1,5% se debe al incremento de los impuestos, que venían retrasados, mientras que el resto se debe al alza del barril de petróleo Brent", aseguró.

En diálogo con Noticias en Compañía, que se emite por LU2, Rodríguez explicó que aproximadamente cada 10 dólares de aumento en el valor del barril de petróleo representa un incremento del 3% en los combustibles en nuestro país.

"Entonces, hasta el momento se ha trasladado la mitad de la suba internacional. Queda otro 3%, pero en YPF son cautelosos y prefieren frenarlo, esperando que haya una solución al conflicto en Medio Oriente", aclaró.

Esto ocurre, agregó, porque Argentina es un país productor. "Si fuéramos importadores, no habría más remedio que subir el precio. Hasta ahora, se está atenuando el impacto. Hay una mirada cautelosa, buscando colaborar en el escenario antiinflacionario", dijo.

Sin embargo, explicó que a principios del mes que viene se daría un aumento de entre el 1 y el 1,5%, en concepto de impuestos atrasados.

"El resto es política pura. El escenario del precio en Argentina está armado en un barril Brent de 80 dólares", sostuvo.

Actualmente, en Bahía Blanca, el valor del litro de nafta Súper es de $1.766; el de Diesel 500, de $1.920; el de Infinia, de $1.960, y el de Infinia Diesel, de $1.992.

"Si se hace una comparación respecto de marzo pasado, el porcentaje de suba es del 30%, similar a la inflación", cerró.