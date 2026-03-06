El petróleo superó los US$90 por primera vez desde 2023 y podría subir el combustible en la Argentina

Por la escalada del conflicto en Medio Oriente, el petróleo superó este viernes los US$90 por barril, un máximo desde agosto de 2023.

Los futuros del Brent cotizaban a US$93,10 el barril, un valor que no alcanzaba desde principios de agosto de 2023. Los valores máximos se registran en medio del cierre del estrecho de Ormuz.

El cierre de esa vía marítima —ubicada entre el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico— clave para el transporte de petróleo y GNL desde Medio Oriente a Asia, Europa y EE.UU. presiona sobre los valores de esas materias primas energéticas, así como en los costos logísticos y seguros a nivel internacional.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En este escenario, el presidente de YPF, Horacio Marín, buscó llevar calma frente al impacto que el conflicto en Medio Oriente tuvo en la cotización internacional del petróleo y aseguró que, por ahora, no se prevén cambios bruscos en el precio de los combustibles en la Argentina.

El ejecutivo sostuvo que la petrolera aplica una política de precios basada en promedios móviles que evita trasladar de manera inmediata las subas o bajas del barril al surtidor. “No va a haber cimbronazos en los precios de las naftas”, afirmó, y remarcó que en escenarios de alta volatilidad “no hay que actuar con pánico”.

Marín explicó que la compañía no toma como referencia el precio diario del crudo, sino que utiliza un promedio que suaviza las fluctuaciones del mercado internacional. De esa manera, cuando se registran subas abruptas pero de corta duración, el impacto en el precio final de la nafta y el gasoil es limitado.

No obstante, advirtió que si el aumento del barril se sostiene en el tiempo, eventualmente podría reflejarse en el mercado local, aunque de manera gradual. “Si llega a pasar, será muy de a poco”, señaló.

Desde que comenzó la guerra, el petróleo reaccionó al alza y acumula más de 45% de suba desde principios de 2026.

Algunos analistas y bancos de inversión estiman que los precios del petróleo podrían llegar a alcanzar hasta los US$100 por barril, si continúa la escalada del conflicto bélico. A principios de abril de 2022, en los inicios de la guerra Rusia-Ucrania, el crudo llegó a costar 120 dólares.

En paralelo, el ministro de Energía de Qatar advirtió al Financial Times que, si la crisis se profundiza, los productores del Golfo podrían suspender exportaciones en las próximas semanas. Este escenario podría llevar el barril a US$150.

Por su parte, el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) operaba en US$91,18 por barril.

Sube el petróleo: los efectos que podría tener la escalada en la Argentina

El Gobierno y las empresas energéticas miran de cerca dos variables troncales: el traslado que puede representar la suba del petróleo sobre los precios internos y la posibilidad de que ese incremento represente una mejora para el saldo comercial del sector.

En las petroleras, por ahora, monitorean la evolución del conflicto y, si bien reconocen que “fortalece el posicionamiento exportador del país”, analizan si el precio internacional del crudo se estaciona de forma definitiva en la zona de los US$90 por barril para determinar un eventual traslado a precios.

“Hay que mirar las tendencias para detectar en qué valor se queda [el precio del petróleo]. Nadie va a tomar una decisión a las apuradas, pero si es un precio que llegó para quedarse, ahí habrá que ver. Hoy nos preguntamos, ¿hasta dónde podes subir el combustible y la demanda se la banca? el mercado de combustible está justo de rentabilidad", graficaron en una compañía del rubro.

El impacto de la guerra en Medio Oriente en la economía mundial, según el FMI

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió este jueves que la guerra en Medio Oriente pone a prueba la resiliencia económica mundial y alertó que si el conflicto se extiende impactará de lleno en la inflación global y en los mercados.

El organismo indicó que el impacto estimado se verá reflejado en el informe de Perspectivas de la Economía Mundial de abril. “Estamos evaluando y cuantificando las ramificaciones económicas regionales y globales”, sostuvo.

En ese sentido, señaló que el conflicto bélico ya provocó una “subida vertiginosa” de los precios internacionales del petróleo y un fuerte aumento de la volatilidad en los mercados financieros.

“Hasta ahora, hemos observado perturbaciones en el comercio y la actividad económica, aumentos repentinos de los precios de la energía y volatilidad en los mercados financieros”, relató Georgieva. (TN)