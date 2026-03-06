Nahuel Gallo participó del izamiento de la bandera mientras espera el alta médica

Nahuel Gallo, el gendarme que estuvo 448 días detenido en Venezuela, participó este viernes junto con su familia de una misa e izó la bandera argentina en el edificio Centinela de la fuerza por primera vez desde que retornó al país.

Las imágenes de Gallo rodeado de su familia en una iglesia durante el izamiento de la bandera fueron compartidas por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en su cuenta de X. La funcionaria celebró que desde esta semana se encuentra “en casa”, y destacó que “volver es esto: “Abrazos, fe y camaradas que nunca soltaron su mano”.

Fue la tercera aparición pública de la semana del hombre detenido en Venezuela que retornó al país luego de una gestión de la AFA. La primera fue el lunes a la madrugada, cuando pisó suelo argentino; la segunda fue el miércoles, día en el que brindó una conferencia de prensa pero sin preguntas, y este viernes volvió a mostrarse de buen ánimo y aspecto.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Fuentes oficiales indicaron que a Gallo todavía le quedan exámenes médicos por cumplir para que tenga el alta y pueda retornar a su provincia, Catamarca.

A su vez, se conoció que Patricia Bullrich, la jefa de los senadores de La Libertad Avanza, mantuvo una reunión con la familia de Germán Giuliani, detenido en Venezuela, para hablar de la situación.

“Junto a su familia, seguimos firmes reclamando su liberación. Hoy es el último argentino detenido ilegalmente por la dictadura de Maduro, y no vamos a parar hasta que esté de vuelta en casa”, expresó la jefa del bloque libertario. (NA)