El país.

Policía Bonaerense: anunciaron un aumento salarial

Con este incremento, se llegó a un 11% para los primeros cuatro meses del año.

El Gobierno bonaerense dispuso una actualización salarial para los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires que alcanza el
11% en el primer tramo del año, junto con mejoras en adicionales vinculados al uniforme y al servicio de Policía Adicional (POLAD).

“Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026 para la Policía”, comunicó el ministro de Seguridad, Javier Alnso, a través de redes sociales.

El aumento, según precisó, contempla un 5% en marzo y un 2,5% en abril, que se suman a las subas del 2% en enero y 1,5% en febrero.

Además, incluye la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%.

De esa manera, indicó el funcionario ministerial “sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses”.

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las
condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, concluyó.

El gobernador Kicillof, el ministro Alonso y efectivos policiales

