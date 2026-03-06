Policía Bonaerense: anunciaron un aumento salarial

El Gobierno bonaerense dispuso una actualización salarial para los efectivos policiales de la provincia de Buenos Aires que alcanza el

11% en el primer tramo del año, junto con mejoras en adicionales vinculados al uniforme y al servicio de Policía Adicional (POLAD).

“Alcanzamos una mejora salarial del 11% en lo que va de 2026 para la Policía”, comunicó el ministro de Seguridad, Javier Alnso, a través de redes sociales.

El aumento, según precisó, contempla un 5% en marzo y un 2,5% en abril, que se suman a las subas del 2% en enero y 1,5% en febrero.

Además, incluye la compensación por uniforme y el valor del servicio de Policía Adicional (POLAD) que a partir de febrero del corriente año logra un incremento adicional del 22,7%, acumulando al mes de abril una mejora del 36,4%.

De esa manera, indicó el funcionario ministerial “sostenemos el compromiso con quienes cuidan a los bonaerenses”.

“En un contexto económico complejo y con menos recursos por las políticas del Gobierno nacional, seguimos defendiendo el salario y las

condiciones de trabajo de las fuerzas de seguridad”, concluyó.