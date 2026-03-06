El dólar blue trepó fuerte en Bahía, aunque en el acumulado semanal anotó un leve retroceso

El dólar oficial subió por tercera vez en cuatro ruedas y se consolidó por encima de los $1.400, luego de que durante las últimas semanas el tipo de cambio se ubicara debajo de ese límite.

Esta novedad ocurre en un escenario donde a nivel global, el tipo de cambio se apreció.

En paralelo, en la city porteña, se obsevó una reducción del atractivo del carry trade, mientras el BCRA mantuvo sus compras, ante una menor oferta de dólares, debido a que aún no comenzó la liquidación de la cosecha gruesa.

En Bahía Blanca la divisa oficial cerró a 1.384,78 peso para la compra ($+6,15) y 1.438, 08 pesos para la venta ($+5,92), con una variación positiva de 0,41% (53,31 pesos).

E blue, por su parte, cortizó en nuestra ciudad a 1.402 pesos para la compra ($+15) y 1.430 pesos para la venta ($+16), con una variación positiva de 1,13% (28 pesos).

El dólar mayorista en Capital Federal subió $9 y cerró a $1.416 para la venta, por lo que el incremento respecto al cierre de la semana pasada es de $19 (+1,4%), mientras que ese avance es de $40 (+2,9%) desde que comenzó el cambio de tendencia hace dos semanas.

De esta manera, el spread con el techo de la banda es de 14,2%, que hoy es de $1.617,5.

La city evalúa hasta dónde puede impactar la presión sobre tipo de cambio que ejerce la aversión al riesgo de los inversores por la guerra en Medio Oriente, que llevó al dólar a revalorizarse frente a otras monedas.

En el segmento minorista, la divisa en el Banco Nación subió $10 y se vendió a $1.435. El dólar tarjeta o turista, que surge de aplicar un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias sobre el dólar oficial minorista, se ubicó en $1.8565,50.

En el segmento financiero, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó hasta los $1.476,28. Mientras que el dólar MEP subió a $1.436,94.