Parque Patricios: tensión entre la Policía y los damnificados que intentaron entrar por la fuerza al edificio

Incidentes entre la Policía de la Ciudad y damnificados por el derrumbe en el complejo habitacional “Estación Buenos Aires” se registraron este viernes luego de que algunos vecinos intentaron entrar por la fuerza a los edificios.

Fuentes policiales informaron que efectivos de la fuerza “trabajaban en el lugar” cuando se desarrollaron los desmanes con los habitantes de los departamentos.

Los vecinos insisten con su reclamo para ingresar a sus viviendas y buscar más pertenencias, pero las autoridades no se lo permiten.

En diálogo con NA, Anahí, que vivía en uno de los inmueble de la planta baja, precisó que se encuentra alojada junto a su marido en el Hotel de las Américas.

La legisladora porteña por el Frente de Izquierda Vanina Biasi se encuentra presente en el lugar. (NA)