Un informe develó que más de la mitad de los femicidios son por violencia de género

Un informe develó que el 53 por ciento de los femicidios tienen como móvil la violencia de género, siendo el mayor motivo de crímenes de mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según informa el portal Fiscales, la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) fue quien llevó adelante este informe que develó que el 53 por ciento de los femicidios tienen como móvil la violencia de género.

Durante este último año, se registraron 19 homicidios dolosos de mujeres en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de los cuales 10 fueron por violencia de género. La cifra se acerca a la registrada en 2023 y 2024 y se ubica en línea con el promedio de mujeres víctimas de homicidios dolosos de la última década, que habla de 20 víctimas por año entre 2015 y 2024.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La proporción de femicidios en el total de crímenes de mujeres en el último año fue levemente menor al promedio histórico. Desde la UFEM resaltaron que el despliegue de violencia por motivos de género se mantiene como la principal causa de muertes intencionales de mujeres en el territorio porteño.

Además, el informe remarca que el promedio de las victimas ronda los 44 años, similar al registrado la última década. En estos crímenes, se destacó la utilización de armas blancas de uso doméstico para perpetrar los femicidios.

Por su parte, el informe remarcó que, en 9 de los 10 femicidios, la víctima y el agresor mantenían un vínculo previo, principalmente de pareja o familiar. En 5 de esos casos, la mujer convivía con el hombre al momento del hecho. (N/A)