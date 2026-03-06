En La Falda tienen claro lo que quieren: mejorar en infraestructura, crecer y que todos puedan jugar

La Falda se fue reconstruyendo en los últimos años, impulsado básicamente por Cristian Germain, y continuándolo ahora un grupo de padres de diferentes orígenes pero con un mismo objetivo.

Respaldando la línea de trabajo que tiene como prioridad mejorar la infraestructura para seguir fortaleciendo la base, anoche se inauguró oficialmente el piso parquet flotante en el gimnasio Lili Pisani.

"Es una comisión que está trabajando hace un año y tres meses, con un grupo heterogéneo en las profesionales de cada uno, pero muy homogéneo al momento de trabajar para el club", dijo Federico Burlando -quien se mantuvo del período anterior con Germain- hablando en "El Diario Deportivo", que se emite de lunes a viernes, de 14 a 15, por La Nueva Play.

En el acto estuvo presente, entre otros, el intendente Federico Susbielles, y después disputaron un partido ex jugadores que pasaron por la institución, incluido Rodrigo Palacio.

La concreción de la obra del flamante piso tuvo varios responsables.

"Se hizo posible gracias a la gestión de la municipalidad de Bahía Blanca, a la empresa Mega y a un aporte no menos importante de ex jugadores, padres, vecinos o bien gente que se sumó a la cruzada", destacó Burlando.

La institución tiene actividades en diferentes espacios, por lo tanto el básquetbol hoy no puede ampliarse.

"Por ahora estamos limitados al espacio que pertenece al básquet, tenemos muchos chicos y necesitamos canchas auxiliares. Hoy estamos entrenando en la Escuela 39 de Palihue. Ojalá podamos contar con más espacio, hoy es un anhelo", dijo Burlando

"Hoy, dentro de los límites, tratamos de tener la mejor cancha posible, los mejores vestuarios posibles, el mejor servicio de cantina o kiosco posible y el mejor staff de entrenadores posibles, con un preparador físico para todas las categorías, como nunca había tenido", agregó.

Una particularidad del albirrojo es que mantiene la convicción de tener un plantel superior absolutamente amateur.

"Somos el único o uno de los pocos clubes que no le paga a los jugadores de Segunda, porque creemos, dentro de la subcomisión, que primero tenemos que tener vestuarios dignos, acordes, baños renovados y una cancha como la actual. Preferimos invertir en obras e infraestructura y material humano, como los entrenadores", argumentó.

Más allá de cumplir su función social como el resto de las instituciones deportivas, La Falda trabaja en conjunto con la Fundación Fonbec.

"Becamos a chicos y chicas de 6 años en adelante para jugar al básquet. La mayoría, por cercanía, son del barrio Miramar. No es un subsidio sino un premio, a cambio de que estudien y vengan a entrenar. La ONG supervisa el estudio y nosotros que vengan a entrenar", contó Burlando.

Las puertas de la institución están abiertas para todo el que pretenda practicar básquetbol, y el directivo aclaró que lo económico no debe ser un impedimento.

"Las familias que quieran que sus chicos jueguen al básquet y por las circunstancias económicas que tengan no lo pueden hacer, cumpliendo los requisitos de entrenar y estudiar, nosotros a través de padrinos que tenemos vamos a hacer que jueguen al básquet", avisó.

