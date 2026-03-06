Pueyrredón se tomó en serio la copa Lito Fruet; hoy se juega en Bahía, Punta Alta y White

Damián Carci mostró su vigencia. Lo sigue Valentino Scoppa. Fotos: Emmanuel Briane y Andrea Cataño-La Nueva.

Pueyrredón obtuvo la Copa Lito Fruet, al vencer a Leandro N. Alem, por 77 a 71 en el cuadrangular organizado por Independiente.

El equipo que orienta Ariel Ugolini dominó todo el juego, ante un rival que, sin la alta efectividad del primer partido se topó con otras limitaciones.

Los cuartos fueron 11-22, 32-43 y 50-62.

El principal anotador del ganador resultó Damián Carci, con 17 puntos.

Echarri llega de contraataque antes que Nahuel Amaya.

Dentro de un goleo repartido -sin Fernando Alfonso, Alejo Agulló y Gonzalo Sagasti-, Purre tuvo a Pedro Pérez Pavón y Manuel Echarri, ambos con 12 unidades y a Nahuel Dulsan, con 11.

JeanLuc Wilson rompe entre Renzi y Echarri.

En tanto, el estadounidense JeanLuc Wilson fue el máximo goleador del partido, con 25 puntos.

En su segunda presentación, el extranjero de Alem tomó más decisiones, inclusive asumiendo un rol absolutamente protagónico sobre el final.

El "Toro" Wilson intenta ganarle por abajo a Renzi.

Se vio más nivelado físicamente que ante Independiente y, en consecuencia, le costó tomar tiros limpios a distancia, aplicando el rompimiento como otro recurso en varias oportunidades.

Lucas Desbat busca receptor frente a Carci y Gini Pisani (14).

Fue el único de los dirigidos por "Pancho" Jasen en llegar a los dos dígitos, porque Santiago D'Annunzio aportó 9 y los otros dos con mayor puntuación fueron Mirko Cenzual y Lucas Desbat, con 8.

Nuevamente lo vio desde afuera el venezolano Eduardo Ríos, quien está en la última etapa de recuperación de una intervención de rodilla.

El primero

Por el tercer puesto, Independiente -sin sus bases Juan Pablo Morán y Martín Schmir- superó a Estudiantes, por 91 a 81 (24-31, 45-50 y 71-70).

Jorge García se trenza con Maximiliano Zonza.

De esta manera, el viola consiguió su primera victoria -más allá de no ser por los puntos- ante un rival de la LBB Oro, en su regreso a la categoría.

Julián Ripoll intenta robarle a José Belleggia.

El máximo anotador fue Matías Ponzoni, con 18 puntos, Facundo Slonimsqui sumó 12 y Valentín Gemetro, 11.

Sebastián Ranier, doblado por Ripoll y Gemetro.

En el albo, Lucas Delgado y Jorge García aportaron 15 cada uno.

En el Avecilla

San Lorenzo y 9 de Julio se enfrentan en el Román Avecilla, por la penúltima fecha del triangular, a partir de las 21, arbitraje de Mariano Enrique, Juan Agustín Matías y Mauro Guallan.

En la primera rueda se impuso Sanlo, 79 a 68.

El martes se cerrará el triangular con Pacífico-San Lorenzo.

En Punta Alta

Ateneo y Espora (dos que jugarán la LBB Plata) definen el cuadrangular Héctor "Cacho" Cardesa, desde las 21.30, en el gimnasio Luis Polizzi, arbitraje de Sebastián Giannino, Ariel Di Marco y Jerónimo Javier Ocampo.

A la misma hora, por el tercer puesto, se medirán en el José Galié de Espora, Sporting-Barracas, contralor de Juan Cruz Schernenco, Sam Inglera y Fabrizio Rey.

Ambos serán rivales en la LBB Bronce.

En White

Whitense recibe a Caza y Pesca Huracán Médanos, desde las 21, arbitraje de Marjorie Stuardo y Lucas Andrés. Ambos equipos participarán en la LBB Bronce.

Sorteo

En la ABB se realiza, desde las 19, el sorteo correspondiente al programa de partidos de la LBB Bronce (ex Tercera).

El torneo comenzará el miércoles 25.

