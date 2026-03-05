Javier Milei: “No me van a llevar puesto como a Macri”

En una entrevista que se difundirá el próximo domingo y de la cual este jueves se conocieron algunos fragmentos, el presidente Javier Milei volvió a enviarle un mensaje a la oposición después de la apertura de sesiones ordinarias, donde se cruzó con los diputados y senadores kirchneristas en el recinto.

"No me van a llevar puesto como a Macri", dijo en un mano a mano con el periodista Luis Majul.

Todo tiene que ver con los cruces que se registraron el último domingo en el Congreso de la Nación, donde, mientras Milei daba el discurso sobre la apertura de la Asamblea Legislativa, se enfrentó con la bancada kirchnerista y lanzó varias chicanas. Algo que el expresidente también enfrentó durante su gestión en el período de 2015 a 2019.

En relación con las sesiones ordinarias, uno de los temas que dejó fueron los cruces entre funcionarios del Gobierno con la vicepresidenta, Victoria Villarruel, que en los últimos días afirmó: "Eso quieren. Mi renuncia. Pero no se les va a dar. El 10/12/27, hasta esa fecha ocupo con honestidad mi cargo. Al que no le gusta vota lo que quiere en el próximo turno".

Justamente, el Presidente respondió esto y, de acuerdo con lo que adelantó el periodista, dijo: “Es mentira, no quiero la renuncia de Villarruel”.

Por otra parte, Majul dio a conocer otros fragmentos de las frases que dijo Milei durante la entrevista que se conocerá el próximo domingo a las 21. Esta vez, en relación con su disputa con el sector empresarial, disparó: “Madanes Quintanilla es un empresario prebendario y extorsionador”.

Se trata del dueño de la planta de neumáticos Fate, que cerró a mediados de febrero y dejó a cientos de empleados sin trabajo. Además, es el principal accionista de Aluar (Aluminio Argentino), otra empresa que se encuentra en crisis producto de la competencia con las importaciones.

Asimismo, se refirió a la causa que investiga a la Asociación del Fútbol Argentino y sobre las dos principales cabezas del organismo, sentenció: “Si Tapia y Toviggino son culpables, lo tienen que pagar”.

Por último, Milei se encargó de dejar en claro que se podría presentar a una reelección, pero no extenderá su ejercicio en la función pública mucho más tiempo. “Después del año 2031 no me ven más el pelo”, aseveró. (con información de Infobae)