El "Yo Yo Test" de los árbitros y un puntaltense será el presidente del Colegio de Bahía Blanca

Fernando Rodríguez [email protected] Ingresó en La Nueva Provincia en 1995. Trabaja en la sección Deportes y fue colaborador en Regionales y Locales de este mismo medio. Se especializa en básquetbol. Formó parte del staff de la revista Encestando y Zona de Básquet durante 10 años. Tuvo experiencia en el programa Radial Contrabásquet, en Radio La Red.

Twitter: @rodriguezefe

Instagram: ferodriguez_

Los afiliados al Colegio de Árbitros de Bahía Blanca realizaron anoche la prueba física, denominada Yo Yo Test o Test de resistencia.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

La actividad para medir la capacidad aeróbica se desarrolló en la cancha de Sportivo Bahiense.

Sebastián Arcas, Mallimaci y Horacio Sedán, que había pitado en Independiente.

La misma es una prueba que utiliza FIBA y consta en repetir esfuerzos intensos y recuperarse.

Son carreras de ida y vuelta de 20 metros a una velocidad creciente, con pausas activas de 10 segundos entre cada serie, durante un lapso de 10 minutos.

De esta manera se intenta medir el estado físico de los colegiados que, paralelamente, van poniéndose en forma durante los partidos y, en algunos casos, con entrenamientos personales.

Cambio

El próximo lunes se realizará la asamblea anual, para la cual hay una sola lista y en la que figura como presidente Ariel Mallimaci.

Mallimaci (izquierda) junto a dos referentes: Raúl Chaves y Alejandro Ramallo.

De esta manera, el puntaltense, actualmente vicepresidente, reemplazará en el cargo a Emanuel Sánchez.

La lista

Presidente: Ariel Mallimaci

Vicepresidente: Alejandro Ramallo

Secretario: Juan Ignacio Farroni

Prosecretaria: Alexia González

Secretario de Actas: Adrián Beret

Tesorero: Leandro Bressan

Protesorero: Ariel Di Marco

Vocal 1: Eduardo Ferreyra

Vocal 2: Mariano Enrique

Vocal 3: Juan Agustín Matías

Vocal suplente 1: Sam Inglera

Vocal suplente 2: Alberto Arlenghi

Vocal Suplente 3: Yamila Nicoletta

Revisor de cuentas: Marcelo Gordillo

Revisor de cuentas: Iván Kalasnicoy

Revisor de cuentas suplente: Fabrizio Rey

Te puede interesar

Cruce de candidatos en la fecha debut de la LBB Plata (ex Segunda): mirá el fixture completo

Gustavo Candia: la vuelta a casa, sus candidatos y "el torneo de Segunda no le envidia nada al de Primera"

Sortearon el programa de partidos de la Liga Bahiense de Básquetbol Oro (ex Primera)

Nicolás Guerrero contó por qué se fue de Villa Mitre y volvió a Napostá

Muzi: "Les dejé en claro que si el cuerpo técnico se mantenía yo prefería dar un paso al costado"

Ugolini: lo que tiene y lo que le falta a Pueyrredón, su paso por Estudiantes y otro DT en la familia

Entrenó hoy el segundo extranjero de L.N. Alem; hay fecha de los sorteos y se sumó otro cuadrangular

Napostá volvió a casa y Piccinini entró pisando fuerte: "Vamos por la revancha", aseguró el entrenador

Musumeci las vivió todas en Independiente: desde el “hubo años muy duros” al “ahora es una maravilla”

Romerniszyn: el objetivo con Estrella, su descubrimiento en Médanos y el profe que se va despidiendo

Confirmaron las fechas de inicio de las ahora denominadas Liga Bahiense Básquet Oro, Plata y Bronce

Bella Vista hizo una incorporación dirigencial de cara a su regreso al básquetbol

Alan Rava, con la ilusión en Velocidad y el corazón repartido entre Argentino y Pueyrredón

"Hay muchos equipos que pagaron más que Barrio Hospital", aseguró Claudio Queti

Andrés "Tati" Del Sol y el cambio: "Nadie es profeta en su tierra"

Bahiense-Argentino y un 2x1: "Tomé más cosas de él, que él de mí", dijo Iannamico sobre Navallo

"Pancho" Jasen, de cabeza en Alem: su "inexperiencia", el porqué traer extranjeros y una línea a seguir

El debutante Facu Sastre reemplaza a su suegro en Estudiantes y será papá: "Un año lleno de emociones"

Miguel Loffredo, sin vueltas: “Hoy hay mucha mentira en el básquet bahiense”

"Hay cosas que no vamos a negociar, como pagarle a un jugador", dijo Juan Pablo Coronel

Cuarta temporada de Mauro Richotti en Pacífico: "Espero empezar a ver las cosas diferente"

"Lo primero que me preguntaron los dirigentes fue 'qué querés hacer'", contó Julián Turcato