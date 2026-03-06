Liga Nacional: Azpilicueta fue el único bahiense que ganó y dura caída para el líder Ferro

Tapón de Alejo Azpilicueta en la victoria de Oberá ante San Martín (Corrientes). Fotos: La Liga Contenidos.

Entre ayer y el miércoles se reanudó la Liga Nacional de básquetbol tras el parate por la ventana FIBa, en la que el seleccionado argentino jugó ante Uruguay y frente a Panamá por la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

Anoche se llevaron a cabo tres encuentros que tuvieron participación bahiense, siendo el alero Alejo Azpilicueta el único que sumó victoria con su equipo, Oberá TC.

Los de Misiones le ganaron a San Martín (Corrientes) por 73 a 62 de local, para seguir creciendo en las posiciones (3º).

En el equipo dirigido por Fabio Demti el alero bahiense participó durante 21m14s en los que totalizó 5 puntos (1-5 en triples y 2-4 en libres) y 7 rebotes.

A Oberá le vino bárbaro la caída del puntero Ferro Carril Oeste, que cuenta con el base Jano Martínez y el alero Valentín Bettiga.

El club del barrio porteño de Caballito cayó de manera contundente ante Quimsa de Santiago del Estero por 115 a 73 de visitante.

Los locales tuvieron una efectividad importante en lanzamientos de 3 puntos, con 57% de efectividad en un total de 16 aciertos en 28 intentos. Y en tal sentido la figura fue el estadounidense Brandon Robinson, goleador con 24 puntos (6-7 en triples).

En Ferro el bahiense Jano Martínez participó durante 16m16s (ingresó como titular) y totalizó 6 puntos (1-4 en dobles, 1-4 en triples y 1-2 en libres), 4 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos (2 pérdidas).

A su vez el alero pringlense también formó parte del quinteto titular y tras 19m43s en cancha cerró el juego con 3 puntos (1-1 en dobles, 0-2 en triples y 1-1 en libres), 2 rebotes, 3 asistencias (una pérdida).

A pesar del traspié el Verde se mantiene con el mejor porcentaje de victorias (68%) con 17 triunfos y 8 victorias.

Por la Supercopa

También jugó Boca Juniors, con la participación de Lucas Faggiano, con derrota ante Instituto (Córdoba) por 86-81 en partido que puso en disputa la Supercopa de la Liga Nacional.

Boca fue el campeón de la Liga 24/25 y de la Copa Súper 20 2025, mientras que Instituto fue subcampeón en ambas competiciones y anoche cortó la racha en el estadio Estructuras Pretensa de Atenas de Córdoba.

El base bahiense integró el quinteto inicial y totalizó 29m59s en los que aportó 11 puntos (4-5 en dobles, 1-5 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias y 3 pérdidas.

En la Liga Nacional el xeneize marcha 9º con 15 triunfos y 12 victorias.

Esta noche jugarán Racing (Chivilcoy)-Independiente (Oliva) a las 21 y Regatas Corrientes-San Lorenzo desde las 22.10.