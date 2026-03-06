Bahía Blanca | Viernes, 06 de marzo

14.9°

Básquetbol.

Liga Nacional: Azpilicueta fue el único bahiense que ganó y dura caída para el líder Ferro

Se reanudó la máxima competencia nacional, con la definición de la Supercopa.

Tapón de Alejo Azpilicueta en la victoria de Oberá ante San Martín (Corrientes). Fotos: La Liga Contenidos.

Entre ayer y el miércoles se reanudó la Liga Nacional de básquetbol tras el parate por la ventana FIBa, en la que el seleccionado argentino jugó ante Uruguay y frente a Panamá por la clasificación al Mundial de Qatar 2027.

Anoche se llevaron a cabo tres encuentros que tuvieron participación bahiense, siendo el alero Alejo Azpilicueta el único que sumó victoria con su equipo, Oberá TC.

Los de Misiones le ganaron a San Martín (Corrientes) por 73 a 62 de local, para seguir creciendo en las posiciones (3º).

En el equipo dirigido por Fabio Demti el alero bahiense participó durante 21m14s en los que totalizó 5 puntos (1-5 en triples y 2-4 en libres) y 7 rebotes.

A Oberá le vino bárbaro la caída del puntero Ferro Carril Oeste, que cuenta con el base Jano Martínez y el alero Valentín Bettiga.

El club del barrio porteño de Caballito cayó de manera contundente ante Quimsa de Santiago del Estero por 115 a 73 de visitante.

Los locales tuvieron una efectividad importante en lanzamientos de 3 puntos, con 57% de efectividad en un total de 16 aciertos en 28 intentos. Y en tal sentido la figura fue el estadounidense Brandon Robinson, goleador con 24 puntos (6-7 en triples).

En Ferro el bahiense Jano Martínez participó durante 16m16s (ingresó como titular) y totalizó 6 puntos (1-4 en dobles, 1-4 en triples y 1-2 en libres), 4 rebotes, 2 asistencias, 2 recuperos (2 pérdidas).

A su vez el alero pringlense también formó parte del quinteto titular y tras 19m43s en cancha cerró el juego con 3 puntos (1-1 en dobles, 0-2 en triples y 1-1 en libres), 2 rebotes, 3 asistencias (una pérdida).

A pesar del traspié el Verde se mantiene con el mejor porcentaje de victorias (68%) con 17 triunfos y 8 victorias.

Por la Supercopa

También jugó Boca Juniors, con la participación de Lucas Faggiano, con derrota ante Instituto (Córdoba) por 86-81 en partido que puso en disputa la Supercopa de la Liga Nacional.

Boca fue el campeón de la Liga 24/25 y de la Copa Súper 20 2025, mientras que Instituto fue subcampeón en ambas competiciones y anoche cortó la racha en el estadio Estructuras Pretensa de Atenas de Córdoba.

El base bahiense integró el quinteto inicial y totalizó 29m59s en los que aportó 11 puntos (4-5 en dobles, 1-5 en triples), 2 rebotes, 2 asistencias y 3 pérdidas.

En la Liga Nacional el xeneize marcha 9º con 15 triunfos y 12 victorias.

Esta noche jugarán Racing (Chivilcoy)-Independiente (Oliva) a las 21 y Regatas Corrientes-San Lorenzo desde las 22.10.

