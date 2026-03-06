Alerta por la lesión de Cristiano Ronaldo: ¿peligra su presencia en el Mundial 2026?

El astro portugués Cristiano Ronaldo tendría una lesión más grave de lo que se pensaba en un principio y empieza a haber preocupación en Portugal de cara a su presencia en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Según detalló el director técnico del Al Nassr de Arabia Saudita, el portugués Jorge Jesús, “tras las pruebas, vemos que la lesión (en el isquiotibial) que sufrió Cristiano Ronaldo fue más grave de lo esperado”.

Y aclaró cómo continuará la recuperación del “Bicho”: “Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que acudieron a tratamiento tras su lesión. La suya requiere tratamiento en Madrid con su terapeuta personal y esperamos que regrese pronto y ayude al equipo”.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

En los últimos días se había rumoreado con la posibilidad de que Cristiano Ronaldo había dejado Arabia Saudita debido a la guerra en Medio Oriente, aunque finalmente desde el club salieron rápidamente a aclarar que había faltado al entrenamiento de aquel día por una lesión en el isquiotibial.

Sin embargo, se especulaba con que era una lesión leve y que rápidamente volvería a las canchas, aunque esta revelación de Jorge Jesús cambia completamente el panorama para el portugués, que con 41 años quiere llegar de la mejor forma posible al Mundial 2026 que comenzará a mediados de junio. (NA).