Fórmula 1: Colapinto terminó 18° y quedó detrás de Gasly en la segunda práctica

El piloto argentino Franco Colapinto finalizó en el 18º lugar la segunda sesión de entrenamientos, disputada en la madrugada de nuestro país.

Estas pruebas son de cara al Gran Premio de Australia, que se largará este domingo a la 1, hora de nuestro país.

El bonaerense había finalizado en el 16º lugar la tanda inicial que se llevó a cabo en el circuito de Albert Park, al sur de la ciudad de Melbourne, Australia.

Si bien esta temporada la grilla está conformada por 22 monoplazas, la segunda tanda no dejó conforme a Colapinto ni a la propia escudería.

Justamente, el equipo francés publicó un mensaje de apoyo para el argentino: “Debut en la F1 para Fran Colapinto en Albert Park. Es hora de seguir esforzándonos”.

Colapinto quedó 16° en la FP1 con tiempo de 1m23s/325, aventajando a su compañero Gasly (1m24s/035) e invirtieron los roles en la FP2 porque Franco fue 18° con 1m22s/619 y el francés 16° con 1m22s/167.

En la parte superior de la grilla Oscar Piastri le devolvió el mando a McLaren en el segundo test con un gran tiempo de 1m19s/729, luego de que Ferrari había impuesto condiciones al inicio de la actividad con el 1-2 entre Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Incluso, los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell hicieron el 2-3 en la PL2 para alimentar la paridad entre las principales escuderías.

La nota negativa de la jornada fue para los Aston Martin de Fernando Alonso y Lance Stroll, que apuntan a ser el peor equipo en este arranque. El español no pudo utilizar la primera hora de entrenamientos por un problema en la unidad de potencia y el canadiense solo completó tres vueltas. En el segundo turno, dieron 30 giros entre los dos y marcharon antepenúltimo y penúltimo, respectivamente. Vale destacar que Sergio Checo Pérez (Audi) no pudo marcar tiempos por problemas en su monoplaza y quedó último.

La actividad seguirá este viernes con la tercera y última práctica libre, que arrancará 22:30 (hora de nuestro país).

El sábado a las 2 tendrá lugar la clasificación para la carrera principal, que se disputará a 58 vueltas.