Irlanda-Gales juegan este viernes por la penúltima fecha del Seis Naciones

Un encuentro fundamental se jugará este viernes Irlanda en la apertura de la cuarta fecha del Seis Naciones de rugby, certamen que tiene a Francia como único líder.

El XV del Trébol recibe a Gales (último) a las 17.10 -hora de nuestro país- con el objetivo de acortar distancias con el lider en la penúltima fecha, en la lucha por el campeonato.

Dirige el árbitro inglés Karl Dickson. Televisan ESPN/Disney+.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Los locales se ubican terceros en las posiciones (a 6 puntos de la cima) y cuentan con la ventaja que cierran el SN con dos presentaciones en condición de local. En la última jornada recibirán a Escocia.

Los dirigidos por Andy Farrell vienen de una victoria resonante ante Inglaterra por 42-21. En cambio Gales no conoce la victoria desde marzo 2023 aunque en la última fecha se le escapó ante Escocia como local (26-23).

Así formarán hoy Irlanda-Gales:

Irlanda: 1. Tom O’Toole, 2. Rónan Kelleher, 3. Tadhg Furlong; 4. James Ryan y 5. Tadhg Beirne; 6. Jack Conan, 7. Nick Timoney, 8. Caelan Doris (capitán); 9. Jamison Gibson-Park y 10. Jack Crowley; 11. Jacob Stockdale, 12. Stuart McCloskey, 13. Garry Ringrose, 14. Robert Baloucoune; 15. Jamie Osborne. Andy Farrell.

Suplentes: 16. Tom Stewart, 17. Michael Milne, 18. Thomas Clarkson, 19. Joe McCarthy, 20. Josh van der Flier, 21. Nathan Doak, 22. Tom Farrell y 23. Ciaran Frawley.

Gales: 1. Rhys Carre, 2. Dewi Lake (capitán), 3. Tomas Francis; 4. Dafydd Jenkins y 5. Ben Carter; 6. Alex Mann, 7. James Botham, 8. Aaron Wainwright; 9. Tomos Williams y 10. Dan Edwards; 11. Josh Adams, 12. Joe Hawkins, 13. Eddie James, 14. Ellis Mee; 15. Louis Rees-Zammit. Entrenador, Steve Tandy.

Suplentes: 16. Ryan Elias 17. Nicky Smith 18. Archie Griffin 19. Adam Beard 20. Olly Cracknell 21. Kieran Hardy 22. Jarrod Evans 23. Louie Hennessey.

Otros partidos

El Seis Naciones se reanuda así luego de la pausa de la semana pasada con una fecha que tendrá mañana su partido más importante, con el duelo entre Escocia-Francia en Murrayfield, a las 11.10.

Lo dirige el árbitro australiano Angus Gardner. Televisan ESPN/Disney+.

Completarán la fecha Itlaia-Inglaterra también este sábado, en el Olímpico de Roma (13.40).

Arbitraje del francés Luc Ramos. Va por ESPN/Disney+.