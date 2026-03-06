Fórmula 2: Varrone no pudo redondear una buena actuación y clasificó 19° en Australia

El piloto argentino de Fórmula 2, Nicolás Varrone (Van Amersfoort Racing), sufrió las consecuencias de una accidentada sesión y quedó 19° en la clasificación del Gran Premio de Australia.

Varrone, que disputa su primer Gran Premio en la categoría, registró un tiempo de 1:30,522 en el circuito de Albert Park de la ciudad australiana de Melbourne, que mezcla sectores de mucha velocidad con otros que requieren de gran técnica.

El gran problema para el argentino en la clasificación fueron las banderas rojas generadas por el español Mari Boya (Prema Racing) y el italiano Gabriele Mini (MP Motorsport), que le impidieron registrar buenos tiempos para mejorar su registro.

De esta manera, el argentino no pudo repetir lo hecho en la sesión de entrenamientos, donde había finalizado en el 14° puesto.

La pole position quedó en manos del sueco Dino Beganovic (DAMS Lucas Oil), quien giró en 1:28,695. A su vez, el top 10 lo completaron el noruego Martinius Stenshorne (Rodin Motorsport), el irlandés Alexander Dunne (Rodin Motorsport), el mexicano Noel León (Campos Racing), el búlgaro Nikola Tsolov (Campos Racing), el brasilero Rafael Cámara (Invicta Racing), el indio Kush Maini (ART Grand Prix), el alemán Oliver Goethe (MP Motorsport), el paraguayo Joshua Dürksen (Invicta Racing) y el tailandés Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix).

La actividad en la Fórmula 2 continuará con la sprint race, que será este sábado a las 0.10 (hora de nuestro país).