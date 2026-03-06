Otra caída para la industria: anotó la séptima internanual consecutiva

La industria manufacturera argentina comenzó el 2026 con otro numero negativo y alcanzó su séptima caída interanual consecutiva en enero: el Índice de producción industrial (IPI) registró un descenso del 3,2% respecto al mismo mes del año anterior (en términos mensuales mejoró 3,1%).

Diez de las dieciséis divisiones industriales presentaron retrocesos interanuales, con marcados desplomes en los rubros más expuestos a la apertura comercial.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio a conocer este viernes el índice de producción industrial (IPI) manufacturero junto al indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) del primer mes del año. El desplome fue particularmente agudo en sectores estratégicos por su capacidad de generación de empleo y valor agregado.

Vehículos automotores fue uno de los rubros más castigados, con una baja del 25,7% interanual. Según el reporte, se produjo una menor cantidad de automóviles y utilitarios, mientras que las ventas a concesionarios de unidades nacionales cayeron un 25,7%.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar {{msj}} {{msj}}

Por otro lado, la construcción tuvo un leve respiro: creció un 1,2% interanual pero se estancó en el mes a mes. A diferencia de la industria manufacturera, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) registró en enero una suba del 1,2% respecto al mismo mes de 2025.

Sin embargo, al analizar la evolución mensual, la serie desestacionalizada mostró una variación cercana a cero (0,0%) en comparación con diciembre de 2025, lo que marcó un freno en la velocidad de recuperación del sector.

El informe del INDEC reveló una fuerte polarización en el consumo de insumos: mientras que el rubro "Resto" (que abarca grifería, tubos de acero y vidrio) voló un 60,5% y el hormigón elaborado subió un 16,9%, los materiales vinculados a la etapa inicial de las obras sufrieron caídas significativas.

Entre los retrocesos más marcados se encuentran las cales (-15,0%), los ladrillos huecos (-14,9%), el hierro redondo y aceros para la construcción (-10,0%) y el cemento portland (-5,3%). (C5N)