Las bolsas de Asia se recuperaron tras la baja del petróleo y señales sobre la guerra con Irán

Las bolsas asiáticas rebotaron con fuerza este martes, luego del desplome registrado el día anterior, impulsadas por la caída del precio del petróleo y señales sobre un posible final cercano de la guerra con Irán, lo que mejoró el clima en los mercados internacionales tras una jornada previa marcada por la incertidumbre.

El índice referencial surcoreano Kospi encabezó las subas al avanzar más de 5%, luego de que el precio del crudo retrocediera tras el fuerte salto registrado al inicio de la semana.

En Japón, el índice Nikkei 225 también mostró una recuperación y subió más de 3%, después de que ambos mercados sufrieran el lunes un fuerte impacto por la tensión geopolítica en Oriente Medio.

Durante la jornada previa, la Bolsa de Seúl había caído casi 7%, mientras que la de Tokio registró una baja superior al 6%, en un contexto en el que la mayoría de los mercados asiáticos operaron en terreno negativo.

La volatilidad estuvo vinculada principalmente con la evolución del precio del petróleo, que el lunes superó los 110 dólares por barril en medio de la escalada del conflicto.

Sin embargo, el valor del crudo retrocedió por debajo de los 100 dólares después de que Donald Trump afirmara que “la guerra contra Irán terminaría muy pronto”.

Las señales del presidente estadounidense impactaron positivamente en Wall Street, donde los principales índices lograron revertir pérdidas iniciales, y el optimismo se trasladó este martes a los mercados asiáticos, que reaccionaron con fuertes subas tras la caída del día anterior. (Fuente: Ámbito Financiero).