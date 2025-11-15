"¿Qué es eso?": testigos captaron el instante del estallido en Ezeiza

La explosión en el Polo Industrial de Ezeiza

Dos videos grabados en primera persona por testigos de la explosión en el Polo Industrial de Ezeiza muestran, sin filtros, el pánico y la desesperación que se desataron este viernes por la noche.

El registro más estremecedor lo filmó un hombre —aparentemente un operario— que avanzaba hacia el foco del incendio cuando una explosión sacudió todo. En plena corrida, se lo escucha gritarles a sus compañeros: "¡Corran, wacho, corran! ¡Dale, corran, a casa! ¡Bajo techo!".

El segundo video lo tomó una vecina que viajaba en auto y registró el instante exacto del estallido. Desbordada por el susto, le advierte al conductor: "Tapate el oído… volvete para atrás, Daniel. Dios… ¿qué es eso?".

La mujer, que alcanzó a capturar la enorme bola de fuego, cierra la grabación con una confesión breve y sincera: "Me agarró miedo". (NA)