Agredió a su expareja y fue capturado cuando quería huir a la casa de su mamá

Un hombre de 41 años fue detenido luego de que ingresara a la casa de su expareja, la agrediera y provocara daños en la propiedad.

Se trata de Emiliano Pérez, de 41 años de edad, rompió el candado para ingresar al domicilio ubicado en Fortín Carhué al 800.

En ese lugar causó destrozos en el interior, entre ellos daños en una heladera, y desordenó los elementos del hogar.

Además, en medio del ataque, la mujer sufrió lesiones leves en una mano.

La víctima fue auxiliada por vecinos, quienes lograron hacer que el agresor se retirara del lugar.

Tras darse a la fuga en un vehículo hacia la casa de su madre, Paraje Calvento al 2.000, fue interceptado allí por personal del Comando de Patrullas.